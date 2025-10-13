自由電子報
自由開講》輝達卡關北投用地：外資總部設立困局 凸顯土地治理制度的瓶頸

2025/10/13 13:30

◎陳裕翔

輝達（NVIDIA）宣布規劃在北投士林科技園區設立台灣總部，象徵台灣在全球AI產業鏈中的地位再度提升。然而，這項重大投資案卻因土地使用權爭議陷入僵局。原定基地T17、T18地塊，目前地上權已由新光人壽取得，導致市府雖願意專案協調，卻在法律與契約框架下動彈不得。

T17、T18地上權移轉問題卡關，導致輝達興建總部產生更多變數。（資料照）T17、T18地上權移轉問題卡關，導致輝達興建總部產生更多變數。（資料照）

市府提出「由新壽建後移轉」與「合意解約再專案設定」兩方案，前者遭輝達拒絕，後者則仍待新壽回應。這起事件不僅關乎單一外資企業投資進度，更反映出台灣長期以來在招商、土地利用與產業政策協調上的制度性困境：地方政府招商積極，但土地制度與行政程序卻難以與國際投資節奏接軌。

台灣的「地上權制度」在促進不動產開發與資金活化上具有一定成效，但在實際應用上卻存在「合約僵化」與「投資不確定性」兩大問題。新壽與市府間的合約屬於BOT式開發模式，一旦設定完成，任何修改或解除都需雙方同意並通過繁瑣審核程序。對於如輝達這類時間敏感的國際企業而言，這種行政遲滯意味著投資風險升高、決策信任下降。未來，政府若欲吸引更多高科技企業設立總部，應考慮修訂《促進民間參與公共建設法》與《土地法》相關條文，允許在符合公共利益與產業政策的前提下，得以「專案解除地上權」或「優先轉讓機制」，以提升外資投資的可預測性與行政靈活度。

台灣在招商制度上的「中央與地方分權」問題，也讓外資落地面臨碎片化風險。此次輝達案中，北市府負責土地管理，經濟部投資署掌招商窗口，地方招商處則扮演協調角色，層層行政界面使企業溝通成本增加。建議中央應建立「外資重大投資統籌機制」，由國發會主導跨部會協調，統一窗口、統一時程，並透過行政院層級設立「投資專案辦公室」（類似新加坡EDB模式），整合土地、稅務、勞力、建照與法規審查，使招商能「一案到底」，避免地方政府各自為政導致外資信任流失。

輝達規劃在北投士林科技園區設立台灣總部，卻因土地使用權爭議陷入僵局。圖為輝達美國加州總部。（歐新社檔案照）輝達規劃在北投士林科技園區設立台灣總部，卻因土地使用權爭議陷入僵局。圖為輝達美國加州總部。（歐新社檔案照）

此外，土地政策的彈性運用也應納入「產業導向」思維。北投士林科技園區定位為高科技聚落，理應具備優先配置重大投資案的彈性機制。但目前相關法規仍偏重地產開發邏輯，而非產業發展邏輯，導致投資案評估以契約合約為核心，缺乏產業整體效益的考量。政府應仿效韓國、愛爾蘭等國模式，設立「產業特區土地基金」，由公部門統一收回、整備並管理產業用地，以公權力確保土地能優先配置予具戰略意義的外資或本土關鍵企業，同時透過合理補償與透明程序，兼顧公共利益與企業信任。

輝達投資卡關的事件，提醒台灣在迎接AI產業浪潮之際，不能再以「傳統招商思維」面對「高科技競逐」。當全球各國爭相以稅務優惠、行政效率與產業園區誘因吸引外資時，台灣若仍陷於土地權屬與部門協調的泥淖，將錯失成為亞洲AI樞紐的契機。政府應以此案為契機，全面檢討投資落地流程，導入「智慧招商治理」概念，結合法制改革與行政協調，打造一個能快速決策、風險可控且法治明確的投資環境，讓外資願意深耕、讓地方能共享發展紅利。唯有如此，台灣的產業競爭力才能真正從「招商」走向「留商」，讓輝達不只是投資個案，更成為制度升級的轉捩點。


（作者為台北市資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

