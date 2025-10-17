自由電子報
自由開講》中共剝奪人民抱怨與悲傷的權利

2025/10/17 09:30

◎ 愚工

中國於9月22日頒發「清朗行動」，限制人民宣揚恐慌焦慮與消極悲觀之情緒。（美聯社資料照）中國於9月22日頒發「清朗行動」，限制人民宣揚恐慌焦慮與消極悲觀之情緒。（美聯社資料照）

9月22日，中共中央網信辦頒發【部署開展「清朗·整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動】（以下稱【清朗行動】），誓言著力整治以下4大問題：挑動群體極端對立情緒、宣揚恐慌焦慮情緒、挑起網路暴力戾氣、過度渲染消極悲觀情緒。

其中，在「宣揚恐慌焦慮情緒」部分，提到嚴禁散佈災情、險情、警情等可能影響公共安全的突發事件在「過度渲染消極悲觀情緒部份」，嚴禁鼓吹努力無用論、讀書無用論等絕對化、消極化論調

2024年1月14日，中共前中紀委尉健行的文膽王友群，在「12任中共黨魁的最終結局解析」的文章中，針對「現任中共黨魁習近平處境高危」的段落指出，習上臺12年，除極少數中共權貴家族升官發財外，中國社會其他各階層人士都沒有從習施政中得到實惠；相反，由於習的決策連連錯誤，他們處境越來越艱難，以至於民怨沸騰。民間反習人群不斷擴大。習隨時擔心發生民變。

不只有內憂，習在國際上大搞「戰狼外交」，四面樹敵，在世界各國也有一批反對者。習的高危處境從「國內視察」到「國外訪問」的安保中，可以看得一清二楚。因此，中共對習的安保一年比一年嚴，大有滿眼是敵、風聲鶴戾、草木皆兵的架式。

習近平大搞戰狼外交、四面樹敵，處境危險，因此安保制度一年比一年嚴。（美聯社資料照）習近平大搞戰狼外交、四面樹敵，處境危險，因此安保制度一年比一年嚴。（美聯社資料照）

王友群從黨中來，應知黨中事。他的論述有相當可信度，中共日前突頒【清朗行動】，給人欲蓋彌彰，此地無銀三百兩的遐想，更佐證王友群的論述。現如今，中共人民連哀傷，怨嘆兩句的權利都沒有，遑論爭取民主法治的基本人權、議論時事與國政，及批評領導與習近平。中共政權後續發展，值得吾人密切關注。

國人應珍惜目前所擁有的言論自由、法治、民主及人權。

（作者從商）

