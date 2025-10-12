名家分享~James Jseng》中共網軍介選 國民黨少裝無辜

你在那邊給我裝什麼無辜？裝甚麼清純可愛，中國資金涉入台灣媒體，遙控操縱藍白網軍，涉入台灣選舉，這些事情的經手人都是你們自己的身邊人，你最好是現在才知情…

◎James Jseng

11日，我們都目睹了一個人生少有的大笑話，國民黨的政治金童，屢選屢敗，屢敗屢戰的藍軍教主趙少康，大聲抗議中共介入國民黨主席的選舉，還說他們從來沒有看過這麼龐大的網軍規模，境外勢力介入台灣內部選舉太可怕，要中央趕緊介入，以免造成國安危機。

趙少康稱國民黨主席選舉是台灣內部的事，喊話中國大陸當局，不要介入，並建議國安單位調查。（資料照）

這一場爛戲，真的看得令人瞠目結舌，震驚不已，中國來的網軍介入台灣選舉，中共涉台單位介入台灣政治，你國民黨不就是最大的協力組織嗎？你的前黨主席馬英九多年來鼓吹兩岸統一，每年帶台灣學生去中國接受統戰不遺餘力，你的總統候選人韓國瑜夾著尾巴進中聯辦畢恭畢敬，還板凳坐二分之一，連勝文幾乎每年都去拜見宋濤，藍白合就只因為柯文哲願意喊兩岸一家親，你的黨團總召傅崑萁帶團立委整團去拜見中共高層，藍白兩黨都有不分區立委疑似是中國指定。

請繼續往下閱讀...

連勝文幾乎每年都去拜見中國國台辦主任宋濤，聲稱要堅持九二共識、反對台獨。圖為今年10月連勝文拜會宋濤。（圖取自《中國台灣網》）

然後你現在忽然大叫，不好了，中國介入選舉了，不好了，中國不支持郝龍斌了，你在那邊給我裝什麼無辜？裝甚麼清純可愛，中國資金涉入台灣媒體，遙控操縱藍白網軍，涉入台灣選舉，這些事情的經手人都是你們自己的身邊人，你最好是現在才知情，藍軍群眾寧願相信中共的宣傳機器而不相信台灣，你趙少康自己就是最大的幫兇，就是因為你們的節目每天對著台灣人喊打喊殺，對著中共屈膝倒地，才養出一群只認解放軍的國軍退將，去看中共閱兵的國民黨副主席，還有無數只相信中央電視台的藍軍選民，你現在才指控中共介入台灣選舉，卻不知道多年以來幫助他們介入的人，就是你自己！

這兩個傻子，以為我們這些人過去幾年努力在網路上寫文章戰鬥是為了什麼？就是要對抗這股國家等級的邪惡勢力，而趙少康的節目以及背後的財團，電視台就是最直接的幫兇，就是台灣島內明目張膽的協力者，這幾年中國跟藍白網軍通力合作打擊蔡英文，抹黑賴清德，趙少康跟郝龍斌會沒看見？趙少康的節目沒有一路配合沒有一起幫忙嗎？

郝龍斌自爆遭境外勢力攻擊，卻不敢挑明說境外勢力是誰。（資料照）

最好你們這些國民黨高層會不知道中天跟TVBS的資金來源有問題，這麼多年下來，于北辰醒了，李正皓醒了，黃暐瀚醒了，甚至連陳揮文都醒了，而你們這些霸佔藍軍媒體的幫兇，居然跳出來說自己清清白白，自己沒有跟中共聯手唱和，自己沒有配合網軍涉入選舉，這不是可恥，那還有什麼叫作可恥？

今天中共步步進逼台灣輿論，限縮台灣的生存空間，已經是無法否認的現實，從一中不再有各表開始，現在已經到了要沒收你「中華民國」4個字的時機，趙少康跟郝龍斌這種「華獨」就即將被鄭麗文高呼的「讓台灣人承認自己是中國人」所取代，這個脈絡從來沒有停止，只是你以前置身事外，如今卻即將被對岸越來越強勁的浪潮給淹沒，而以前我們在海上拚搏的時候，這兩個人做了什麼？他們只會在一旁訕笑而已。

到了這最後一刻，郝龍斌依然不敢說出這些網軍的背後有中國，就好像他為了藍白合也不敢說出柯文哲就是貪污圖利，這種退縮與怯懦，就是中共最愛的，因為在他們的壓力之下，為了當選，為了奪權跟利益，這些人早晚會跟鄭麗文一樣，忘記中華民國，捨棄台灣，對著中共屈膝下跪，好好的去當他們要的中國人。

本文經授權轉載自James Jseng臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法