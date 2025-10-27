自由開講》從傅崐萁到王郁文 看台灣司法與政治的雙重標準

◎ 蕭錫惠

在同一個國家、同一部法律之下，司法制度應該是「一視同仁」的象徵。但當我們回望這幾年的案例——從已逝前交通部長郭瑤琪的茶葉罐、到新竹市市長高虹安前助理王郁文的錄影中斷、再到國民黨立委傅崐萁的花蓮王國——我們看到的卻不是平等，而是制度在權力面前的柔軟與扭曲。

從王郁文（右）因詐領466元被起訴、傅崐萁（左）動用數百萬公帑被放過等事件，可看出台灣司法制度的雙標與失靈。（資料照）

一、制度該有的界線被權力模糊了

司法的正當性，建立在「程序透明」與「證據嚴謹」兩個支柱上。郭瑤琪案中，法院僅憑一人證詞、沒有物證，便以「不確定故意」認定有罪；王郁文案中，錄影莫名中斷16分鐘，檢察官卻僅以「休庭」作為解釋。

這些細節，看似瑣碎，卻是制度信任的關鍵。因為當錄影可以任意關、證詞可以單方成案、推論可以凌駕事實，制度便不再是防線，而成為武器。

而同樣的標準若套用到另一端——花蓮的傅崐萁，畫面卻截然不同。監察院調查指出，他在震災後舉辦「感恩餐會」、以公帑媒體採購、甚至拆標以避規定，公帑用途模糊、預算流向不明，但最終並未被起訴或定罪。

若王郁文被用466元的瑕疵追究刑責，那麼傅崐萁所動用的數百萬公帑、媒體採購與預算流用，難道不該以同樣的程序標準檢驗？

二、當權力可以定義正義

台灣司法的問題，不僅在於辦案的結果，更在於辦案的「選擇」。有些人被「嚴格」執法，有些人則被「理解」與「寬容」。權力的光譜，成了法律的解釋空間。

在花蓮，媒體採購案中標的多為地方記者，採購被指有政治宣傳之嫌；在中央，檢察官卻能對一個基層助理錄影中斷的16分鐘毫不在意。同樣是程序瑕疵，一邊被忽視，一邊卻成了定罪的主體。

這樣的司法，不是依法行政，而是依勢執法。法律的彈性，本應是為了容納人性，如今卻變成為了服務權力。

三、制度若不自守 社會將失信

台灣的民主已走過半世紀，但人民對司法的信任仍像擺盪的鐘擺——一案有罪、一案無罪，標準隨人而移。

郭瑤琪被冤，是制度對清廉者的誤判；王郁文被起訴，是制度對程序的怠惰；傅崐萁被放過，則是制度對權力的妥協。

這三個案子，其實說的是同一件事：當制度為人所用，它就不再是制度，而是一場表演。

司法的尊嚴，不在於判了誰有罪，而在於人民是否仍願意相信它公正。如果錄影能被關掉、茶葉罐能被想像、預算能被漂白，那麼我們所謂的「正義」，只是一種選擇性的信仰。

郭瑤琪一案，法院僅憑一人證詞，便以「不確定故意」認定有罪，此乃制度對清廉者的誤判。（資料照）

四、結語：法律不是權力的工具

法律應該是社會最後的公平秤，而不是政治權力的延長線。一個民主國家最大的危機，不是敵人入侵，而是制度失靈。

如果台灣的司法仍然容許「錄影中斷」、「證詞推論」、「公帑拆標」這樣的灰色地帶存在，那麼真正被審判的，其實是整個國家的誠信。

法律的重量，不該由權力決定。不論是466元的助理、被污衊的部長，或是揮霍公帑的地方諸侯，都應接受同一把標準的檢驗。

唯有如此，制度才屬於人民，界線才不再模糊，正義，才不會只屬於強者。

（作者為自由撰稿人）

