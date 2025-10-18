自由開講》全球時尚廢棄物危機：迦納的二手衣困境與資本剝削

◎陳新凱

H&M、ZARA等服飾品牌雖設回收箱，但實際卻是將二手衣廢棄成本轉向迦納，破壞當地經濟與生態。（資料照）

富裕國家的二手衣如洪水般湧入非洲，迦納每週接收1500萬件低質衣物，超過人口消化能力，近半數無法販售，多數淪為垃圾、焚燒或堆積，導致空氣、水污染與微塑膠危機。Kantamanto市場曾為全球最大二手衣集散地，但快時尚氾濫，2025年市場大火後數千攤商失業，經濟生態崩壞。台灣舊衣回收量從2016年4.89萬噸增至2022年8.16萬噸，顯示消費過度與環境成本轉嫁。

反映世界體系理論視角：核心國家（北半球）透過貿易將環境與經濟成本外部化至周邊國家（迦納等非洲國家），形成剝削與依賴。分析單位為依賴體系，聚焦富裕國家、周邊國家與受剝削勞工。國際貿易觀指出，二手衣輸出非援助，而是將廢棄成本轉嫁，破壞當地經濟與生態。H&M、ZARA等品牌雖設回收箱，實際卻將問題轉向迦納，規避責任。

價格機制上，快時尚低價促成過度消費，產生大量低質二手衣，迦納人稱其為「Oburoni Wawu」（死白人的衣服），破壞市場。法規機制缺乏強制性的生產者責任延伸（EPR），核心國家偽裝廢棄物為「捐贈」，綠色和平呼籲迦納立法限制無價值衣物進口。廢棄成本外部化，迦納每年接收15.3萬噸衣物，70%焚燒或掩埋，承擔污染與經濟負擔，淪為全球垃圾場。

從經濟自由主義視角來看，文章對市場自我調節缺乏信心：消費者被低價誘導，無法自發解決外部性，品牌回收箱無法阻止衣物流入迦納，須政府介入推行EPR與進口禁令。從世界體系理論看，這是核心國家對周邊的再殖民，而非援助，凸顯全球資本主義結構的不平等。

結語：迦納二手衣危機揭露快時尚與核心國家的責任不可推卸。台灣可支持EPR法規，推廣永續消費，企業與消費者需協力改變市場模式。全球能否跳脫再殖民陷阱，實現公平貿易，將考驗政策與公民意識。

美國加州通過一項里程碑法案，要求時尚品牌自己建立機制，「收回並修復」被消費者丟棄的衣物；示意圖。（法新社檔案照）

（作者為學生）

