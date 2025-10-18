自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》全球時尚廢棄物危機：迦納的二手衣困境與資本剝削

2025/10/18 10:30

◎陳新凱

H&M、ZARA等服飾品牌雖設回收箱，但實際卻是將二手衣廢棄成本轉向迦納，破壞當地經濟與生態。（資料照）H&M、ZARA等服飾品牌雖設回收箱，但實際卻是將二手衣廢棄成本轉向迦納，破壞當地經濟與生態。（資料照）

富裕國家的二手衣如洪水般湧入非洲，迦納每週接收1500萬件低質衣物，超過人口消化能力，近半數無法販售，多數淪為垃圾、焚燒或堆積，導致空氣、水污染與微塑膠危機。Kantamanto市場曾為全球最大二手衣集散地，但快時尚氾濫，2025年市場大火後數千攤商失業，經濟生態崩壞。台灣舊衣回收量從2016年4.89萬噸增至2022年8.16萬噸，顯示消費過度環境成本轉嫁

反映世界體系理論視角：核心國家（北半球）透過貿易將環境與經濟成本外部化至周邊國家（迦納等非洲國家），形成剝削與依賴。分析單位為依賴體系，聚焦富裕國家、周邊國家與受剝削勞工。國際貿易觀指出，二手衣輸出非援助，而是將廢棄成本轉嫁，破壞當地經濟與生態。H&M、ZARA等品牌雖設回收箱，實際卻將問題轉向迦納，規避責任。

價格機制上，快時尚低價促成過度消費，產生大量低質二手衣，迦納人稱其為「Oburoni Wawu」（死白人的衣服），破壞市場。法規機制缺乏強制性的生產者責任延伸（EPR）核心國家偽裝廢棄物為「捐贈」，綠色和平呼籲迦納立法限制無價值衣物進口。廢棄成本外部化，迦納每年接收15.3萬噸衣物，70%焚燒或掩埋，承擔污染與經濟負擔，淪為全球垃圾場

從經濟自由主義視角來看，文章對市場自我調節缺乏信心：消費者被低價誘導，無法自發解決外部性，品牌回收箱無法阻止衣物流入迦納，須政府介入推行EPR與進口禁令。從世界體系理論看，這是核心國家對周邊的再殖民，而非援助，凸顯全球資本主義結構的不平等

結語：迦納二手衣危機揭露快時尚與核心國家的責任不可推卸。台灣可支持EPR法規，推廣永續消費，企業與消費者需協力改變市場模式。全球能否跳脫再殖民陷阱，實現公平貿易，將考驗政策與公民意識。

美國加州通過一項里程碑法案，要求時尚品牌自己建立機制，「收回並修復」被消費者丟棄的衣物；示意圖。（法新社檔案照）美國加州通過一項里程碑法案，要求時尚品牌自己建立機制，「收回並修復」被消費者丟棄的衣物；示意圖。（法新社檔案照）

（作者為學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書