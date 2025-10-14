自由電子報
評論 > 投書

自由開講》談談要如何和川普打交道

2025/10/14 09:30

◎ 蘇倫

不管你喜不喜歡川普，你都得承認他是一個很會製造新聞，很難談判的對手。

川普的終極目標是打敗中國，讓美國再次偉大。（彭博資料照）川普的終極目標是打敗中國，讓美國再次偉大。（彭博資料照）

如果你只關注每天的頭條新聞，你會發現川普講話反反覆覆，好像很善變、沒有一貫的政策、不值得信任。但是這可能是一個誤判，因為川普必須每天製造新聞，所以他要講一些能夠引起注意的話，如果你每天琢磨他當下講的話，那你就會腦袋糊塗，不知道他在幹什麼。

其實川普每天講什麼不重要，重要的是他的大目標是什麼？這個他講得很清楚了，就是讓美國再次偉大。怎麼能讓美國再次偉大呢？就是當美國的競爭對手不偉大了，不能夠與之競爭，那美國就偉大了。現在美國的競爭對手是誰？誰能夠威脅美國再次偉大？就只剩一個中國了，所以要讓美國再次偉大，就是把中國打下去，這就是他的終極目標。不管他說什麼，他的終極目標就是反中。這中間他可能會不時地對中國拋出和解的橄欖枝，但可能都是談判的策略和過程而已，不用太在乎，也不必當真。

至於要和川普談判，首先你得要知道川普要的是什麼？他有什麼籌碼？然後你自己要的是什麼？你又有什麼籌碼？這一點在川普在第一次見烏克蘭總統澤倫斯基的時候，已經說得非常清楚，他說烏克蘭沒有籌碼可以談判，叫烏克蘭要聽美國的，對俄羅斯讓步。

當時聽起來確實很殘忍，但那就是事實，你要有籌碼才能談判，不然什麼正義公理都是沒有用的。後來澤倫斯基也聽進去了，他開始增加自己的籌碼，把歐洲團結起來，歐洲團結起來了，他就有籌碼了，所以川普後來的態度也改變。這就是和川普談判的第一要務，增加自己的籌碼

烏克蘭總統澤倫斯基透過團結歐洲，獲得與川普談判的籌碼。（法新社檔案照）烏克蘭總統澤倫斯基透過團結歐洲，獲得與川普談判的籌碼。（法新社檔案照）

那川普要的是什麼呢？第一個就是反中，所以你一定要配合川普反中，然後你再把你的籌碼亮出來，提出你要的東西，還有你能給美國的東西，這樣你就可以跟川普好好的談。如果你既不反中，也沒有籌碼，又不能給他他想要的東西，那他連談都不用跟你談，你就直接等著挨揍吧！

這樣說來臺灣和川普打交道的原則就清楚了：第一，我們的立場堅定反中；第二，我們的籌碼就是半導體科技和關鍵的地理位置；第三，我們要的是國家安全、先進的武器，和正常的國際地位；第四，我們能給美國就是我們可以當美國抗中的前線，以及幫助美國製造半導體

（作者為退休人士）

