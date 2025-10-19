自由開講》無故的傷口：苗栗隨機攻擊案背後的社會斷層

◎劉哲廷

10月2日下午，一名男子於苗栗市街頭隨機攻擊路人，三人受傷，其中兩名女童年僅十一歲。（民眾提供）

10月2日午後，苗栗市的街道本應該是最尋常的日常。小孩放學回家，路人匆忙行走，老店門口還掛著秋風裡的曬衣。卻在短短幾分鐘內，被一名男子手中的刀切開。三人受傷，其中兩名女童年僅十一歲。有人在胸口留下刺穿的傷痕，有人以血胸被送進急診，幸好尚存意識，但那一刀帶來的恐懼，不會隨著縫合而輕易消退。

這樣的事件，每一次都讓社會重新被撕開。新聞焦點總是落在「無故攻擊」、「隨機砍人」這樣的字眼，彷彿加上「無故」就能為無解的暴力找到一個解釋。可是，這真的是「無故」嗎？

行兇男子曾因吸毒後精神恍惚，十年前就在超商裡持剪刀隨機攻擊陌生人，造成多名無辜受傷。這一次，他才出獄半年。家人說他最近沒有異狀，有找工作，卻在午後街頭，無預警地重演過去的暴力。法律把人關了十年，卻無法把問題關進去。當他出來時，帶著未被處理的幻覺、孤立與憤怒，再度與社會碰撞。

行兇男子十年前就曾在超商裡持剪刀隨機攻擊陌生人。（資料照）

反思台灣的司法與醫療體制

這並不是單一案件，而是我們一再看見的社會裂縫。精神疾病與犯罪的邊界模糊，司法、醫療與社福體系的縫隙，讓一些人掉落其中。當社會選擇用「隔離」的方式來處理危險個體，卻不願長期投注在支持、監測與心理治療上，暴力便會以另一種方式回到大街上，變成所有人的惡夢。

台灣社會在面對隨機攻擊案件時，習慣以「加強警力」、「擴大監控」回應，彷彿暴力是一場突如其來的天災。然而這些事件往往有跡可循。吸毒史、精神恍惚、孤立的家庭背景，這些都不是孤立的徵兆。當年邱明治第一次犯案後，是否有持續的醫療追蹤？出獄後，他是否真的得到社會的支持？還是被默默推回到邊緣，以「自求多福」的方式與社會保持距離？

最殘酷的是，被刺傷的不是他原本的世界裡的人，而是最沒有防備的路人。兩名十一歲女童，她們的人生將因此事件留下不可抹滅的陰影。這種不對稱的暴力，就是隨機攻擊最殘忍之處：施暴者幾乎總是找不到出口，而社會最脆弱的角落，就成了他的出口。

我們該問的是：台灣的司法與醫療體制，是否已經做好準備，去承接這些無法被「一次性懲罰」解決的危險？當一個人因精神問題與藥物濫用反覆犯罪，我們是否仍然要用同一種「關十年」的方式處理？還是應該建立跨領域的追蹤機制，讓出獄不等於「社會任由其漂流」？

社會安全感的基礎，不是更多的鐵門與警棍，而是如何處理「邊界上的人」。當精神醫療資源不足，當社工人力早已超載，當地方政府只能用最基本的治安維護應付，社會其實是在默許下一個隨機攻擊事件的發生。

台灣在面對隨機攻擊案件時，應該要思考司法與醫療體制是否已準備好承受這些無法被「一次性懲罰」解決的危險。（資料照）

照顧社會邊緣者 防止暴力傷害再現

苗栗街頭的血跡終會被清洗乾淨，新聞的焦點也會很快轉移。但對那兩名女童來說，胸口的疤痕會隨著身體成長而延展，恐懼也會在記憶裡長久存在。她們替整個社會承受了原本應該避免的傷害。

我們習慣在事後問：「為什麼會發生？」但或許更該問的是：「我們怎麼允許它再度發生？」這個社會對於邊緣者的冷漠，正是每一次隨機攻擊背後最大的隱形兇手。

唯有承認這些暴力不是「無故」，而是系統性的失落，我們才可能真正找到補救的方法。否則，每一次新聞播報裡的「無故攻擊」，都將是下一個孩子胸口的血痕。

（作者為自由工作者）

