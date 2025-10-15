自由開講》他們執剷挖牆角 我們拿鏟清淤泥、回收垃圾

◎朱孟庠

網紅館長陳之漢公然在直播中配合中國發表恐嚇言論，揚言要斬首總統賴清德。（資料照）

中國在內蒙古的訓練基地擴大建設，一比一模擬台灣政府建築，中共除持續對台文攻武嚇，同時試圖透過「斬首行動」對台灣首都區進行攻擊。令人震驚的是，網紅館長陳之漢竟公然在直播中配合中共，發表恐嚇言論，要斬首總統賴清德。網紅是意見領袖，若以言論自由輕輕帶過，那破窗效應之後果？

館長為賺紅錢，刻意向中共表態，為衝流量賣台言論無底線，挑戰總統維安，藍、白政客如立院總召傅崐萁、院長韓國瑜、黨主席候選人、立委等沒有一個人站出來譴責；白營黃國昌更替館長的恐怖言論圓場，一年多來的國會亂象，只為自己的利益，毫無分際地肆意踐踏政治規範與道德底線，他們手中拿著鏟子，挖的是台灣的牆角，毫無台灣心。

請繼續往下閱讀...

民眾黨主席黃國昌替陳之漢的恐怖言論圓場。（資料照）

反觀我們「鏟子大軍」進入光復鄉協助清淤，青鳥離開時他們唱著〈島嶼天光〉，原住民也在車站感謝他們；一把鏟子兩種心，青鳥付出行動去清汙，國民黨一邊涼快還要分化講幹話。李依璇們反怪志工們太有行動力，霸佔車票；又罵志工噁心？他們聽不得〈島嶼天光〉，難道台灣之於李明璇等藍營政客就是噁心？戒嚴再現？國民黨年輕一代其惡行惡狀更甚其父祖輩。青鳥和藍鳥的差別，就在一顆台灣心，能力、行動力都不能比，素質也差太多。

戒嚴時代，台灣人連傾吐心中幽怨都不能，條條禁歌不准唱；二十一世紀台灣年輕人終能自由寫歌、唱歌。當青鳥們不計前嫌去花蓮幫忙（再說去的人也不一定都是青鳥），更有志工因救災而喪命，國民黨還不准青鳥唱〈島嶼天光〉。今天台灣人鏟去泥土，也鏟走哀傷；搬來物資，也搬來希望。面對台灣的困境，新時代台灣人就是團結、齊心，守住腳下這片土地。

當青鳥們不計前嫌去花蓮幫忙，更有志工因救災而喪命，國民黨還不准青鳥唱〈島嶼天光〉。（資料照）

當全世界都在報導鏟子超人的奇蹟時，國民黨人的嘴臉，現出了他們看不得台灣好的心態。不論經濟實力、創新能量，台灣在各項軟實力評比都名列世界前段，島嶼天將明，苦難終將過，台灣就是台灣人的台灣，我那多山的島國是最有溫度的島嶼，〈島嶼天光〉唱出台灣人的盼夢，歌曲號召新時代台灣人的「台灣精神」，這讓藍營政客很緊張？

藍白生養於台灣，卻不斷挖台灣的牆腳。台灣人一次次幫助花蓮，衷心期待花蓮人覺醒，也請對台灣好些，把你們製造專挖國安牆腳的「垃圾」收回；南投馬文君又說要把潛艦預算都刪光，南投人也疼惜一下台灣，把挖國防牆腳的「垃圾」收回去，這些人始終見不得台灣好，我們清淤泥，他們挖牆腳，如若〈島嶼天光〉也要成禁歌，那麼台灣人就該回收垃圾，讓島嶼真正見到天光。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法