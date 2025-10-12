自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～陳美華》高鐵「寧靜」車廂 不友善親子

「寧靜」車廂造成的社會排除已經很具體──帶著小孩的家長、講話聲音比較不那麼斯文的人，以及耳重之人。
名家分享

名家分享

2025/10/12 15:00

◎ 陳美華

大眾運輸 看不見女性照顧者需求

高鐵寧靜車廂新規於9月22日上路，旅客在車廂內使用手機須轉為靜音。（資料照）高鐵寧靜車廂新規於9月22日上路，旅客在車廂內使用手機須轉為靜音。（資料照）

高鐡最近推出寧靜車廂，本來是希望帶給乘客舒適的搭乘經驗，結果卻也如一般預期地為帶兒童坐車的母親或照顧者帶來困擾，也引發誰才是合宜、適格的高鐵乘客的公平性爭論。

寧靜車廂從政策公告到正式上路，時間非常短暫。至今很多人可能也不清楚強加的「寧靜」車廂其政策目標到底是什麼（一個高尚、文化的國家形象或門面？），但它所造成的社會排除已經很具體帶著小孩的家長、講話聲音比較不那麼斯文的人，以及耳重（老）人都可能成為被舉牌的對象。

就治理手段而言，確實有些惱人的乘客讓人覺得打擾了同車廂的人，但即便如此也不必然要讓政策倒向另一個極端，要所有人都「安靜」。在一些歐美國家，它們的火車部份車廂設有安靜標示，進入這些車廂的人都知道要保持安靜，以免打擾其他乘客在車上閱讀或休息的需求。進入這些車廂成為依需求而來的自我選擇，不是被強加約束或管制。付相同車資的乘客也自然而然形成分流，不會引發民怨。

不利親子友善政策 打臉生育獎勵

事實上，各類大眾運輸工具長期來經常忽視女性照顧者、老人、身心障礙者的移動需求的問題早已為人詬病，如今帶著無法安靜的幼童搭高鐡的母親被舉牌，正是大眾運輸看不見女性照顧者的縮影

高鐡作為大眾公共運輸，應該看見「大眾」的移動需求⸺老的、小的、女的、照顧者、身障者等各種乘客的異質性，而非強迫安靜，無端製造乘客的不安和心理壓力。尤其在不婚、不育的少子化年代，這種無法提供親子友善的運輸政策其實無異直接打臉各種鼓勵生育的補貼政策。鼓勵生育固然可以透過制度補貼來進行，但更關鍵的是營造友善的育兒環境，讓社會同行共同育兒。

高鐡作為大眾公共運輸，應該看見「大眾」的移動需求，如老弱婦孺、照顧者、身障者等各種乘客的異質性，而非強迫安靜，造成乘客的心理壓力。（資料照）高鐡作為大眾公共運輸，應該看見「大眾」的移動需求，如老弱婦孺、照顧者、身障者等各種乘客的異質性，而非強迫安靜，造成乘客的心理壓力。（資料照）

註：本文經作者改寫

（作者為中山大學社會系教授兼社科院長）

本文經授權轉載自 陳美華臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書