健康醫療網》32歲上班族健檢驚見糖尿病前期！ 靠「1個方法」逆轉血糖、重回健康線

許多上班族三餐不定時、外食比例高，壓力大就靠手搖飲或甜點紓壓，加上缺乏規律運動，血糖早已在日積月累中悄悄失控。

當數據透明且即時，改變就不再只是憑感覺或短暫的意志力，而是有根據、有方向的長期行動。（取自貼文）

健檢數字亮紅燈，你可能也在「隱形高血糖」名單中

身為第一線的臨床醫師，我經常遇到像李先生（化名）這樣的年輕糖友——年僅 32 歲，外表看來健康有活力，卻在一次例行健檢中收到令人意外的結果：空腹血糖與糖化血色素（HbA1c）雙雙超標，落入糖尿病前期。

當我告訴他這代表未來發展為糖尿病及慢性病的風險大幅提升時，他一臉錯愕地說：「我平常也沒有吃很多甜食啊！」但深入詢問生活作息後才發現，他和許多上班族一樣，三餐不定、外食比例高，壓力大時就靠手搖飲或甜點紓壓，加上缺乏規律運動，血糖早已在日積月累中悄悄失控。更大的問題是，他完全不清楚血糖失控的關鍵時刻在哪裡，這正是血糖監測的重要性所在。

然而，傳統指尖血糖測量一天只能測幾次，雖然能抓到當下數值，但無法呈現一天血糖變化的全貌。這意味著餐後短時間內的飆高、夜間血糖下滑，或因壓力、睡眠不足引起的異常波動，都可能被忽略。這些「隱形波動」長期下來會對血管造成傷害，是糖尿病併發症的隱形推手。

4情況易有高血糖問題。（取自貼文）

貼在手臂上的小幫手，讓血糖曲線「現形」

為了幫他更全面地了解自己的血糖狀態，我建議他嘗試使用連續血糖監測（Continuous Glucose Monitoring, CGM）。這是一種貼在手臂後側的小型感測器，能 24 小時持續監測體內組織間液的葡萄糖濃度，並每隔數分鐘自動記錄數據，透過手機應用程式即時顯示完整的血糖曲線。

起初，他只是抱著試試看的心態，沒想到幾天後就迫不及待跟我分享自己觀察到的結果。他透過CGM追蹤每天的血糖變化，發現原本認為健康的燕麥奶，其實會讓血糖飆升得又快又高；那碗看似平常的牛肉麵，則可能使他整晚血糖都維持在偏高的區間。

他說：「以前都靠感覺在吃，現在看到數據，才知道有些食物的影響超出想像。」有了更清楚的血糖曲線當參考，他也開始主動調整自己的飲食與作息。像是飯後一定會站起來走動 10 到 15 分鐘；飲料改成無糖或減少飲用次數；餐點更注重蛋白質、蔬菜與全穀類的均衡搭配；每週三固定安排運動課程。這些改變雖然看似微小，但因為在圖表中能立刻看到數據回饋，讓他更有動力持續執行。

使用連續血糖監測儀器，能更全面地了解自己的血糖狀態。（取自貼文）

數據化自我管理，讓改變更有方向感

幾個月後的回診，他的生活習慣已有明顯改善，血糖控制較以往穩定，HbA1c數值也逐步朝理想範圍前進。這不只是數字上的改善，更代表他在生活方式上的持續轉變。我告訴他：「穩定的血糖曲線，不是偶然的好運，而是你每天累積正確行動的結果。」

對我而言，CGM不只是監測工具，更是一面「健康鏡子」，讓糖友看見身體真實的反應，幫助他們與自己的健康展開對話。當數據透明且即時，改變就不再只是憑感覺或短暫的意志力，而是有根據、有方向的長期行動。

如今的李先生，雖然依舊忙碌於工作與家庭，但已經學會如何主動掌握血糖的變化。他偶爾會把經驗分享給親友，鼓勵大家不要等到血糖嚴重失控才開始關心，而是及早利用科技工具，配合健康生活方式，走在更穩、更長遠的健康之路上。

結語：血糖穩定，健康更靠近

血糖管理是一條漫長的旅程，但科技的進步，讓我們有機會更早發現問題、更快做出正確調整。根據CGM提供的即時數據，能幫助糖友擺脫「猜」的生活模式，改為依據科學證據做出選擇。當你看得見，就更能改變，健康也會更靠近。

連續血糖監測儀器能讓我們有機會更早發現問題、更快做出正確調整。（取自貼文）

陳宏麟醫師檔案。（取自貼文）

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃奕寧報導 32歲上班族健檢驚見糖尿病前期！靠「一個方法」逆轉血糖、重回健康線

