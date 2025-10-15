民法187條的用意，其實就是要保障受害人的權益，讓他能夠向有能力賠償的一方請求補償；同時也在提醒父母，不能對孩子的行為完全放任不管。除非父母能證明自己已經盡了合理的注意和管教，否則還是要負起賠償責任。

求學過程中，你是否有遭到同學亂取綽號的經驗？有些綽號很可愛，但有些卻帶有侮辱性、騷擾性質，尤其經過同學們口耳相傳，很可能會造成遭取綽號的那方身心受創。

近期就有則新聞報導指出，某高中趙姓女生指控黃姓男同學對她說：你下面是黑的嗎？還暗喻她的胸部跟滑鼠一樣平，還誣指她考試作弊，導致她精神創傷，要求賠100萬元，最後台東地方法院判決黃男及父母連帶賠20萬7千餘元。



為什麼家長要連帶賠償？



家長與小孩連帶賠償的條文，規定在民法187條：「無行為能力人或限制行為能力人，不法侵害他人之權利者，以行為時有識別能力為限，與其法定代理人連帶負損害賠償責任。行為時無識別能力者，由其法定代理人負損害賠償責任。（第一條）前項情形，法定代理人如其監督並未疏懈，或縱加以相當之監督，而仍不免發生損害者，不負賠償責任。（第二條）如不能依前二項規定受損害賠償時，法院因被害人之聲請，得斟酌行為人及其法定代理人與被害人之經濟狀況，令行為人或其法定代理人為全部或一部之損害賠償。（第三條）前項規定，於其他之人，在無意識或精神錯亂中所為之行為致第三人受損害時，準用之。（第四條）」



這條法律的用意，其實就是要保障受害人的權益，讓他能夠向有能力賠償的一方請求補償；同時也在提醒父母，不能對孩子的行為完全放任不管。除非父母能證明自己已經盡了合理的注意和管教，否則還是要負起賠償責任。



針對男高中生的侮辱性言論，校方性別調查小組認定其構成性別平等教育法所稱之性騷擾及性霸凌。至於指稱她考試作弊，也經少年法庭認定成立刑法公然侮辱及誹謗罪，並裁定應予訓誡。



在校園中遇到性騷擾該怎麼辦？



如果在學校遇到來自同學間的性騷擾，第一件事是要先確認「自身安全」，盡可能保持冷靜，接著可以依情況採取以下做法：

1.立即表明拒絕：清楚、堅定地告訴對方「這樣讓我很不舒服，請你停止」，不要含糊或笑著帶過，讓對方知道你不接受。



2.蒐集證據：若是訊息、照片、錄音或在場同學能證明，記得保留下來，這些都可能在之後舉證時有幫助。



3.尋求協助：可以向值得信任的朋友、老師、導師或學校輔導室說明情況，不要一個人承受。



4.透過學校或正式管道申訴：學校通常會有性平會或申訴窗口，你可以依據《性別平等教育法》提出申訴，學校有責任受理並調查。



5.必要時報警：如果行為已經嚴重影響你的人身安全或屬於性騷擾防治法、刑法的範疇，可以直接報警處理。



法操也呼籲各位同學不要覺得「自己太敏感」，不論是侮辱性的言論，或是性騷等言論，不舒服就是不舒服，勇敢告訴家長或是老師尋求幫助；若家長發現自己的孩子有侮辱或攻擊同學的言論、行為，也要盡早制止並管教，以要免連帶賠償還要吃官司。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】男高中生取笑女同學「胸跟滑鼠一樣平」，為何父母要連帶賠償20萬？

