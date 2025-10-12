自由電子報
沈榮欽國際視野》當中媒突大量傳播 小粉紅問鄭麗文是誰？

我大概是台灣最早注意到中共疑似支持鄭麗文的人，當時是因為《今日頭條》等社群媒體突然開始大量介紹鄭麗文，而所有中國觀眾都一頭霧水：「鄭麗文是誰啊？沒聽過。」讓我覺得有趣之餘，也留心注意其發展。
沈榮欽 國際視野

2025/10/12 21:00

◎ 沈榮欽

中國國民黨黨主席參選人鄭麗文。（資料照）中國國民黨黨主席參選人鄭麗文。（資料照）

當時鄭麗文只是表達參選意願，甚至還沒正式宣布參選，所以我便將這件事情放在心中，直到後來無意在周玉蔻的訪問節目中說出。不久後蔡衍明將鄭麗文民調做到國民黨第一，讓我一方面好奇為何蔡衍明有國民黨名冊，另外一方面也開始覺得事有蹊蹺，才在臉書中寫出來，一些媒體也相繼報導。

當時在我臉書下留言的人大多表示，這代表中共已經在國民黨主席中選邊站支持鄭麗文，但是有些分析家則表示不可能，遂不了了之。

直到郝龍斌與趙少康發覺不對勁，認為中共大舉介選支持鄭麗文對其不利。（取自貼文）直到郝龍斌與趙少康發覺不對勁，認為中共大舉介選支持鄭麗文對其不利。（取自貼文）

直到郝龍斌與趙少康發覺不對勁，認為中共大舉介選支持鄭麗文對其不利，才大張旗鼓要國安單位調查中共介入國民黨主席選舉。郝龍斌的言詞誠懇，我相信他是真的期期以為不可。但是問題是中共介選並非第一次，過去在更重要的總統大選中，中共更是大舉介入，為何兩人直到此刻才突然清醒過來？

因為對於兩人而言，他們對於中共介選的態度和台派不同。對於台派而言，中共介入台灣大選是外國介選，需要絕對禁止；而對於郝龍斌與趙少康而言，只有中共介選對我不利時，才是需要大力反對的事。用毛澤東的說法就是，台派認為中共與我是敵我矛盾，郝趙則認為是內部矛盾。如果你只是在對你不利時才反對，那麼你追求的就不是公平正義，而是利益至上。

總統大選時，台灣 AI 實驗室清楚抓到境外網軍團體，企圖介入大選。不過和多數人想像不同的是，境外網軍支持的第一名並不是侯友宜，而是柯文哲，侯友宜只排第二。

總統大選時，境外網軍支持的第一名並不是侯友宜，而是柯文哲。（資料照）總統大選時，境外網軍支持的第一名並不是侯友宜，而是柯文哲。（資料照）

而且或許令人驚訝的是，境外網軍雖然以攻擊賴清德為主要任務，但並不是一味批評，有時也會在爭議議題上分出部分網軍支持，部分網軍反對，目的是造成台灣內部的衝突。讓台灣人民不信任政府等制度，一直是中國網軍最主要的目的之一。

中國網軍操作令人迷惑的地方在於：

第一，為何在中共明確表現出支持侯友宜之後，中國網軍還是支持柯文哲的比例超過侯友宜？

第二，為何候選人明明是賴清德，網軍批評最力的卻不是賴清德，而是即將卸任的蔡英文？

簡單來說，不要將中共視為鐵板一塊，統戰部與國台辦之間也存在網軍競爭，還包括中共的駭客基地也要參一腳，而且這些組織都十分官僚化，有各自的組織惰性與消化預算等現象存在，這裡就先不多說了。

回到中共介選國民黨主席，我認為國安單位應該介入調查，不能放縱境外勢力破壞台灣選舉，但是社會也要給郝龍斌與趙少康壓力，不能等到境外勢力對你們不利時才反對，對自己有利時就沈默不語，這不僅是一種自私的表現，更是一種不忠的行為

（作者為加拿大約克大學副教授）
本文經授權轉載自沈榮欽臉書

