名家分享～張育萌》沒有路的地方，他們走出了路~~

這個近來頻繁出現在新聞裡的「堰塞湖」，實際上無路可達——為了調查可行路徑和湖區現狀，林保署三次派遣探勘隊「把路走出來」。
2025/10/12 09:30

◎ 張育萌

8 月中，林保署的「航遙測分署」用航攝紀錄馬太鞍溪，這週製成的模擬飛行影像——我們終於可以看清楚，從下游一路往中上游走，馬太鞍溪進入峽谷的地方，河道變得極窄、兩岸高聳陡峭，覆蓋在山壁是一片人類完全沒開發過的天然山林。

到了超過海拔 1,000 公尺的地方，就是堰塞湖所在的位置——馬太鞍溪左岸，一整面山坡，將近五百公頃的崩塌面傾瀉而下，帶著兩億立方公尺的土石堵住河道，就這麼形成了堰塞湖。

堰塞湖最新空拍。（林保署提供）堰塞湖最新空拍。（林保署提供）

這個近來頻繁出現在新聞裡的「堰塞湖」，實際上無路可達——為了調查可行路徑和湖區現狀，林保署三次派遣探勘隊「把路走出來」。

8 月 28 日，第一次 8 人特遣小隊出發，沿途地勢極其陡峭，落差太大，平均坡度超過 45 度，下切難度實在太高。

這個「堰塞湖」，實際上無路可達——為了調查可行路徑和湖區現狀，林保署三次派遣探勘隊「把路走出來」。（取自貼文）這個「堰塞湖」，實際上無路可達——為了調查可行路徑和湖區現狀，林保署三次派遣探勘隊「把路走出來」。（取自貼文）

更可怕的是，特遣小隊出發後，儘管早上是晴天，下午卻山雨連綿，惡劣的天候和地形延誤了行程，隊員嘗試多日仍無法抵達湖區，只能在 9 月 4 日選擇撤退。

他們沒有放棄。

花蓮分署長黃群策再次成立特遣隊，邀請「中華民國山難救助協會」東區搜救委員會搜救隊副隊長張光承共同判斷地形。

最後決定兵分兩路，9 月 30 日，第一組從光復林道出發； 10 月 2 日，第二組自萬榮林道前進。

這次，兩隊帶著繩索、攀具與堅強的信念。

馬太鞍溢流致災後一週，賴光榮帶隊挺進光復林道——經歷整整五天的披荊斬棘，10 月 4 號終於抵達湖區，拍下了第一手影像。

堰塞湖探勘隊的大家雙手沾滿灰白色泥濘，看到堰塞湖現場揚塵蔽天，看不到天空是什麼顏色，有如世界末日。（圖由田宇倫提供）堰塞湖探勘隊的大家雙手沾滿灰白色泥濘，看到堰塞湖現場揚塵蔽天，看不到天空是什麼顏色，有如世界末日。（圖由田宇倫提供）

這趟旅程絕對不是輕鬆的爬山——湖區每天都會有大大小小的崩塌，現場非常多粉塵，都是崩塌的碎石造成；湖面附近地表和植物樹葉上，也都覆蓋厚重粉塵、泥沙，放眼望去是灰白荒蕪的景象。

堰塞湖的邊坡也是無盡的灰白粉塵，至今都沒有看見可以施工的環境和條件；粉塵讓呼吸都相當困難，眼前一片霧濛濛，隊員形容「 10 公尺以外就看不到人」。

但他們仍一步步紀錄地形、丈量路徑，只為了未來能讓監測儀器、機具或物資有一條可行的進出線。

10 月 2 日，另一組特遣隊從萬榮林道出發，這一隊所面對的地形更惡劣，他們面對北側的崩塌地區、落石區，必須用垂降和吊掛繩索的方式，幸好，最後也順利在 10 月 5 日抵達堰塞湖北側。

萬榮林道特遣隊的路線，走稜線往下就是斷稜，具備技術攀登經驗的教官帶隊走溪谷下堰塞湖。（林保署萬榮特遣隊提供）萬榮林道特遣隊的路線，走稜線往下就是斷稜，具備技術攀登經驗的教官帶隊走溪谷下堰塞湖。（林保署萬榮特遣隊提供）

事實上，雖然堰塞湖是在海拔 1,000 公尺的地方，但特遣隊是先上溯到 2,000 公尺處才下切，這段過程除了往下看就是深谷，還有好幾個接近 90 度的坡面，就是用垂降的方式下達。

幸好有這次兩組特遣隊，冒險犯難徒步抵達湖區。農業部次長胡忠一就說，「人不能勝天，但我們要順應大自然和人可以共存的社會。」

天助自助者。這週三（10/8），成大的團隊也用無人船，在堰塞湖放了水深探測器，測量湖區的深度和蓄水量；另外，水位計會從日本空運來台——日本國土交通省提供水位計，幫助我們度過難關。

光復林道小隊的隊長，講起他們踏勘的經歷時，用感謝當作結尾：「我要感謝神，讓我們能夠有很好的天氣。再來就是，我們在第五天很缺乏水源的地方，最後順利找到水源——感謝讓我們在很急難的狀況，有水可以支持我們下切的力量。」

堰塞湖湍急的水流。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）堰塞湖湍急的水流。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

這次踏勘的隊員——護管員田宇倫一開口就說，「探勘是在錯誤中尋找正確的道路。」

這也是為什麼，小隊出發時花得比較久，但回程卻更快——因為路線已看清、踏點也做好。

田宇倫最後一句話，讓我感動得眼淚忍不住奪眶——「馬太鞍溪監測小組，九人均安，謝謝！」山仍在沉默，但人們在行動。

他們不是為了征服，而是為了守護——為了這條馬太鞍溪，為了下游的村莊和部落。

（作者是世代共好協會理事長）
本文經授權轉載自張育萌臉書

