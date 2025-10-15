自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》苗栗人發聲 爭取設置醫學中心

2025/10/15 09:30

◎ 黃麗芬

近日苗栗發生隨機傷人事件，一名女童胸部中刀，緊急處理後仍得轉送臺中，經五小時手術才保住性命。這起事件令人心痛，也揭露了一個長期被忽視的現實──苗栗沒有醫學中心。

衛福部苗栗醫院規劃興建急重症大樓，示意圖。（資料照）衛福部苗栗醫院規劃興建急重症大樓，示意圖。（資料照）

放眼全台，花蓮有慈濟，臺東有馬偕、榮總及天主教醫院，甚至澎湖也有三總與空中醫療支援。唯獨夾在新竹與臺中之間的苗栗，長期成為醫療資源的空白地帶。當緊急意外發生時，病患得跨縣轉送；平日看專科、做檢查，常要南北奔波。對人口逾五十萬的客家大縣而言，這樣的落差實在說不過去。

大家常把「苗栗國」當笑話，但笑話背後，是這片土地被邊緣化的真相。

苗栗不是外國，卻在政策與資源分配中屢被遺忘。被調侃久了，人們彷彿也習慣了「理所當然的缺乏」──然而那缺乏的，正是醫療、交通與教育等基本權益。直到這次事件，社會才驚覺：苗栗真的需要被看見。

苗栗的問題不是沒有醫療需求，而是被忽略太久。這裡長者比例高、偏鄉多、交通路網複雜，一旦發生急重症，延誤救治的風險極高。醫學中心的設立，不只是硬體的象徵，更是健康權的保障。沒有醫學中心，苗栗人就只能成為醫療體系中的「邊陲居民」

有人質疑人口不夠支撐大型醫院，但正因沒有完善醫療，人才才會外流、服務才難提升。中央若能啟動「苗栗醫療均衡發展計畫」，補助設施、引進人才、強化區域鏈結，就能讓苗栗逐步具備完整的醫療體系，讓縣民在地就能安心就醫。

衛生福利部苗栗醫院今年舉辦50週年院慶，院長表示全力推動急重症醫療大樓興建。（資料照，苗栗醫院提供）衛生福利部苗栗醫院今年舉辦50週年院慶，院長表示全力推動急重症醫療大樓興建。（資料照，苗栗醫院提供）

一座醫學中心，不只是救命的希望，更是地方發展的基石。它能結合長照、復健與心理衛生，形成完整照護網絡，帶動醫療與社福共榮。最重要的是，讓每一個苗栗的孩子、長者與家庭，在危急時刻能就近獲得照顧，而不是被迫遠赴他縣求生。

醫療資源不該是地理特權，而是全民基本權利。苗栗不是笑話，而是一個等待被公平對待的地方。願政府正視這塊土地的需要，讓守護生命的醫學中心，早日落腳苗栗。

（作者為苗栗縣居民、教育工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書