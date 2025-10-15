自由開講》苗栗人發聲 爭取設置醫學中心

◎ 黃麗芬

近日苗栗發生隨機傷人事件，一名女童胸部中刀，緊急處理後仍得轉送臺中，經五小時手術才保住性命。這起事件令人心痛，也揭露了一個長期被忽視的現實──苗栗沒有醫學中心。

衛福部苗栗醫院規劃興建急重症大樓，示意圖。（資料照）

放眼全台，花蓮有慈濟，臺東有馬偕、榮總及天主教醫院，甚至澎湖也有三總與空中醫療支援。唯獨夾在新竹與臺中之間的苗栗，長期成為醫療資源的空白地帶。當緊急意外發生時，病患得跨縣轉送；平日看專科、做檢查，常要南北奔波。對人口逾五十萬的客家大縣而言，這樣的落差實在說不過去。

請繼續往下閱讀...

大家常把「苗栗國」當笑話，但笑話背後，是這片土地被邊緣化的真相。

苗栗不是外國，卻在政策與資源分配中屢被遺忘。被調侃久了，人們彷彿也習慣了「理所當然的缺乏」──然而那缺乏的，正是醫療、交通與教育等基本權益。直到這次事件，社會才驚覺：苗栗真的需要被看見。

苗栗的問題不是沒有醫療需求，而是被忽略太久。這裡長者比例高、偏鄉多、交通路網複雜，一旦發生急重症，延誤救治的風險極高。醫學中心的設立，不只是硬體的象徵，更是健康權的保障。沒有醫學中心，苗栗人就只能成為醫療體系中的「邊陲居民」。

有人質疑人口不夠支撐大型醫院，但正因沒有完善醫療，人才才會外流、服務才難提升。中央若能啟動「苗栗醫療均衡發展計畫」，補助設施、引進人才、強化區域鏈結，就能讓苗栗逐步具備完整的醫療體系，讓縣民在地就能安心就醫。

衛生福利部苗栗醫院今年舉辦50週年院慶，院長表示全力推動急重症醫療大樓興建。（資料照，苗栗醫院提供）

一座醫學中心，不只是救命的希望，更是地方發展的基石。它能結合長照、復健與心理衛生，形成完整照護網絡，帶動醫療與社福共榮。最重要的是，讓每一個苗栗的孩子、長者與家庭，在危急時刻能就近獲得照顧，而不是被迫遠赴他縣求生。

醫療資源不該是地理特權，而是全民基本權利。苗栗不是笑話，而是一個等待被公平對待的地方。願政府正視這塊土地的需要，讓守護生命的醫學中心，早日落腳苗栗。

（作者為苗栗縣居民、教育工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法