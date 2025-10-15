自由電子報
自由開講》守護台灣民主 杜絕「養媒體當小鬼」

2025/10/15 11:30

◎ 宗政直言集

歷史有時總是驚人的相似，1806年前的三國時代，吳國將軍呂蒙假裝病重，暗地裡讓軍隊換上平民的白衣、扮作商旅，偷襲荊州城，最終暗算擒殺美名千秋的武聖關羽，天下為之震驚。但震驚的不是呂蒙的勝利，而是他的無恥狡詐！也許不擇手段雖得一時之利，卻背叛了當時對於戰爭的底線，也讓後來的風氣敗壞、倫理瓦解——欺詐殺伐之風日益加劇，導致戰亂頻仍、文明盡喪的歷史悲劇

民眾黨主席黃國昌近日被爆「養狗仔」跟監政敵，引發輿論譁然。（資料照）

那場「白衣渡江」，表面是巧計連環，實際上是無道德底限的不義之戰，其影響惡劣而深遠，後來司馬懿同樣無恥的裝病謀反，詐取天下，然而後來整個晉朝荒腔走板，而後八王之亂，棄信絕義之行不斷重演，終引五胡亂華，殺伐無度、餓殍盈野，最終是人類史上罕見的人口迅速銳減、戶口十不存一的慘況發生，就連翻看史書，都讓人不忍卒睹！

而今日的台灣公民社會，我們看見重演這場歷史悲劇的苗頭出現。當一個以高知識、高道德份子自居的假仁假義政治人物，卻被揭露長期豢養特定記者，利用媒體作為私人工具，搜集他人隱私、監視對手、掌握政壇「把柄」，黨同伐異，甚至連自己黨內同志也不放過時，這樣的行徑與呂蒙假扮商旅、暗行鬼祟的無恥行徑何異？那不是理性監督，而是陰謀滲透；不是揭露真相，而是操弄資訊。

媒體若成為私人暗器，「第四權」便不再是民主的防線，而是成為破壞公民信任的毒源。這種「養媒體如養小鬼」的行為，以利益交換換取報導、以謠言構築虛假輿論、以人身攻擊取代理性論述，不只是卑劣，更是對公民社會的詛咒與下蠱。

同樣可悲的是例子不只一個，侯漢廷同樣以不實訊息多次攻擊經濟部與郭智輝前部長，散布「快樂宴」等虛構指控，甚至被澄清後，仍持續惡意攻擊，企圖將白的說成黑的！

事實上，郭前部長在任內推動的台灣多元能源轉型、產業智慧升級與國際韌性布局，皆屬理性而前瞻的決策，我們仍持續看見成果與迴響，可見其卓越的遠見與判斷的正確性。然而，這樣一位專業務實的博士部長、經濟領航者，卻在當時惡意輿論的攻擊下被扭曲、被誤解。當真實被謊言淹沒，理性被操弄取代，受害的不只是部長個人名譽，而是整個社會的道德準則。

前經濟部長郭智輝任內推動台灣多元能源轉型、產業智慧升級與國際韌性布局。（資料照）

法學上有所謂「毒樹毒果」原則——若取證的方式本身違法、不義，則其所得證據無任何效力。這不僅是法律技術，更是倫理精神。那些透過偷拍、收買、造假、利益交換所取得的資訊，無論如何包裝，都只是污染社會的毒果。當不肖之徒以此為武器，藉媒體攻訐、以抹黑造勢，甚至被揭穿仍矢口不移、恬不知恥地繼續胡說八道時，他們已不僅是輿論的污染者，更是文明社會的敗類！當言論自由被架空、真相無處辯解，最終演變為民主制度內部的信任危機。歷史一再證明，當輿論權力被濫用、當媒體倫理被拋棄、當造假與抹黑被視為常態，整個社會都會陷入集體偏執與理性崩塌的深淵。

若台灣要走向更成熟的公民社會，就必須勇於斷絕這樣的惡性循環。那些利用謠言操弄輿論、用造假破壞信任、以不正當手段爭取私利者，應當被社會正義所審判，並退出公共領域。民主國家需要的是以理性、誠信、科學與法治為基礎的公民參與與治理，而非靠暗黑操作與謊言維繫的假象。

我們應當以更高的道德標準要求政治人物，也要用更嚴謹的法治機制清理腐敗。讓誠信重回社會的核心，讓真相成為輿論的依據。只有當不肖之徒無所遁形、當謠言與操弄不再被容忍，台灣才能真正邁向一個清朗、公正、值得驕傲的民主未來。

這是一場文明與詐術的較量。呂蒙白衣渡江雖贏了一場戰爭，卻讓整個國家社會陪葬；而我們，不能再讓同樣的幽影吞噬這片土地，懇請台灣公民看清這些不肖政客的真面目，用手中選票，將他們逐出政壇，守護公民社會的道德與良善！

（作者為IC設計公司執行長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

