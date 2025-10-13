自由電子報
林健正專區》地上權爭議：市府、新壽與輝達的三方習題

然而，北市府近來的強硬表態，卻為此案投下震撼彈。市府稱，因新光人壽將與台新人壽合併，未來若由存續的台新人壽申請變更開發主體，將不予同意。市府更強調，此案延宕三年未動工，已構成違約，不排除祭出終止合約、沒收履約保證金等處分。
林健正

林健正

2025/10/13 12:30

◎ 林健正

新光人壽所持有的北士科T17T18地上權案，其核心精神應在於：新壽既已合法取得權利，其後續的商業處分行為，理應在《民法》及契約精神的框架下受到尊重與保障。

輝達海外總部有意落腳的北士科T17、T18基地。（資料照）輝達海外總部有意落腳的北士科T17、T18基地。（資料照）

然而，北市府近來的強硬表態，卻為此案投下震撼彈。市府稱，因新光人壽將與台新人壽合併，未來若由存續的台新人壽申請變更開發主體，將不予同意。市府更強調，此案延宕三年未動工，已構成違約，不排除祭出終止合約、沒收履約保證金等處分

此番言論令人不解：市府所提的處分措施，究竟是所有地上權案一體適用的通則，抑或是針對新光人壽的「特別待遇」，意圖以此為脅迫手段，迫其就範？如此強硬的招商態度，恐非城市發展之福。

北士科T17、18用地，北市議員林亮君表示，新光人壽從2022年得標到現在都不作為，要求市政府積極調整給予新壽的懲罰性合約。（資料照，翻攝北市議會直播）北士科T17、18用地，北市議員林亮君表示，新光人壽從2022年得標到現在都不作為，要求市政府積極調整給予新壽的懲罰性合約。（資料照，翻攝北市議會直播）

地上權的移轉，固然是買賣雙方的商業行為，但因涉及原地主（即市政府），故須受設定契約的嚴格規範。當前情勢猶如「山不轉路轉，路不轉人轉」，北市府、新光人壽與潛在買方三方各有堅持，若一方固守立場，交易便難以推進

我們必須意識到，要求公務體系為此案「從寬解釋」或修改合約，以利地上權在開發前移轉，這條路顯然走不通。任何可能涉及圖利他人的舉措，都會讓公務員承受巨大壓力與法律風險，這是不切實際的期待

台北市府另推薦北士科T12基地，努力爭取輝達入駐。（資料照）台北市府另推薦北士科T12基地，努力爭取輝達入駐。（資料照）

既然如此，何不將責任回歸到商業談判的本身？解套的鑰匙，或許就握在新光人壽與輝達（或其他潛在合作方）自己手中。

舉例而言，雙方是否可跳脫「直接移轉」的思維？可由新光人壽委任輝達指定之統包團隊，承攬本案新建工程，全權負責建築設計、監造與營建等所有環節。待未來建物興建完成，新光人壽再將地上權連同建物，一併合法移轉給輝達。此方案既不觸及現階段的法規紅線，也能滿足輝達的實際需求。

再者，若經過審慎評估，T17、T18的地上權移轉在法令上確實存在難以克服的障礙，那麼輝達作為一個國際級的科技巨擘，更應展現其決策的靈活性，退而求其次，積極尋覓其他適合的據點。據悉，國有財產署亦有盤點數處可供開發的基地，與其陷入新光人壽與北市府的法律爭端，另起爐灶或許是更有效率的選擇。

總言之，一個成熟的商業社會，企業不應凡事將公部門推上火線，企業應在合法範圍內，以最大的彈性與創意解決商業問題，而非迫使公務員遊走於法律邊緣。公部門也應依法行政，保障企業合法的權益，而不是以脅迫的手段要求企業就範。

（作者為國立陽明交通大學退休教授、台灣產業科技推動協會副理事長）

