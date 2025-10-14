自由電子報
自由開講》波蘭為鏡 全民國防人力資源之運用

2025/10/14 20:00

◎ 莊勝顯

始於2022年2月的俄烏戰爭仍在持續，波蘭與烏克蘭、白俄羅斯和俄羅斯（波羅的海沿岸的加里寧格勒州）接壤，位於北約成員國的最前線。

加強國防對波蘭來說是一個迫切的問題，雖然徵兵制已於2009年廢除，但為了應對日益增長的威脅，波蘭於2017年成立了國土防衛軍（Wojska Obrony Terytorialnej），主要由非職業士兵組成。自2022年俄烏戰爭爆發以來，波蘭的國防開支已翻倍，從佔GDP的2.2%增至今年的4.7%。最近，波蘭總理圖斯克宣布，準備對全國「成年男性」展開大規模軍事訓練，波蘭明確表明了加強國內外國防的意願。

波蘭強化國防，規劃大規模軍事訓練，培訓公民勝任軍事角色。（資料照，取自波蘭陸軍臉書）波蘭強化國防，規劃大規模軍事訓練，培訓公民勝任軍事角色。（資料照，取自波蘭陸軍臉書）

OPW（軍事準備部隊）

面臨日益惡化的安全環境壓力，波蘭政府鼓勵公民志願參軍。其中一項措施是針對全國高中（技術學校和普通學校）的OPW（軍事準備部隊）培訓和教育計畫。由國防部（MON）監督，自2020年起實施，目前正在各省實施。OPW計畫以《教育法》為法律依據，基於國防部和教育部之間的協議，國防部長負責擬定向學校和訓練系統提供的支援。合作的學校獲得政府支持，包括每名學生的補助，國防部將提供高達80%的補貼，用於購買制服和訓練設備，指定負責訓練的資助單位。

OPW課程結構

OPW軍事訓練中心的訓練課程包括理論課和實踐課的訓練課程包括理論課和實踐課，理論課：由學校授課，共53小時，學生將學習軍事法規、戰術、地形及其他相關知識。實踐課：由軍事單位授課，共177小時訓練，包括操練、槍械訓練、工程和工兵訓練，以及在最後一學年開始時的50小時訓練營。

完成OPW計畫的學生將獲得證書（由學校校長和部隊指揮官簽署），可將預備役所需的30天軍事訓練縮短至畢業後的12天。另外在申請軍事大學時還可以獲得額外的積分，從而起到激勵作用。OPW體系的目標是：（1）讓學生掌握基本的軍事知識和技能；（2）鼓勵他們在高中畢業後參軍；（3）鼓勵他們考入軍事大學；（4）在年輕人中灌輸危機應對（例如恐怖主義或戰爭）的意識和行為模式（即保衛國家的理念不僅僅是軍隊，而是全民的共同理念不僅僅是軍隊，而是全民的共同理念）。透過這種方式，波蘭在人力資源方面建立了有效的國防體系，而無需依賴徵兵

我國防人力結構參考借鏡

相較我國兵力結構以徵、募兵雙軌並行，如能推動全民國防結合類OPW體系，完成OPW計畫的學生可折抵徵、募兵軍事訓練學分，鼓勵參軍或報考軍事院校、大學儲備軍官訓練團（ROTC）給予積分等，將使我在人力招募方面更有彈性空間

桃園市的私立南亞技術學院設置「南亞ROTC專業大學」，2023年舉辦成立五週年校慶活動，邀請眾多貴賓、家長到場見證儲備軍官的壯盛軍威。（資料照）桃園市的私立南亞技術學院設置「南亞ROTC專業大學」，2023年舉辦成立五週年校慶活動，邀請眾多貴賓、家長到場見證儲備軍官的壯盛軍威。（資料照）

國家安全除了常規戰爭等傳統的軍事威脅外，全社會也越來越意識到威脅和危機的多樣化，包括不對稱戰爭、恐怖主義以及混合戰爭（公開和隱蔽的軍事和民事力量相結合，並結合多種手段），這也是我國推動全民國防教育的目標。

（作者為前國家安全局退役科長）

