自由開講》台灣希望「鏟子超人」 盼納入公民教育

◎ 楊智強

台灣這塊土地孕育出獨特而堅韌的精神，正因多數台灣人深刻認同這片土地，得以在面對天災時團結自救。花蓮堰塞湖洪災湧現成群的鏟子超人，不僅是臨危不亂的救援義工，更是台灣人溫柔堅韌的活化身。行動中反映的關懷、協力與執著，正是台灣長久以來在地文化與社會共識的最佳寫照，值得我們納入教科書，教導所有台灣學子。

志工在火車站，為鏟子超人提供刮痧、按摩服務。（資料照）

鏟子超人的故事感動無數人，志工在淤泥中挖出屋主阿嬤保存了21年的美酒，那是已逝好友的饋贈，代表著一代人的回憶與情感，讓阿嬤再度感受到家的溫度，一位醫師感性地說：「挖的不是屋子，是還沒回來的家人。」。另一則故事描述志工找到災民女兒珍藏的三個娃娃，災民感激說：「在最絕望的時刻，是鏟子超人帶給我們希望」。

請繼續往下閱讀...

鏟土的過程志工們互相扶持、餵食，展現無私的關懷與合作精神。光復火車站設立的「助鏟士」補給站，成為志工們歇息補充能量的溫暖時刻，彰顯全國共同參與救災的團結力量。這些場景不僅是肢體勞動的勝利，更是人心相連的展現，是台灣社會互助與韌性的最佳註腳。

相較於花蓮縣政府救災過程中的失職與消極，鏟子超人以行動補上制度上的缺口，彰顯了公民的社會責任與愛的力量。鏟子超人的勇氣與毅力，教導我們面對危難時，絕不能放棄、必須齊心協力。這樣的價值觀與文化，應該成為教育的真實教材，讓未來下一代體會台灣精神的真諦。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，全台民眾化身各種「超人」前往馳援。（資料照）

唯有深植這種關懷土地、互助共榮的本土意識，才能培育出理解自己根基，並具備面對未來風雨的堅韌公民。而這份精神，正是我們教科書裡亟需記錄與傳承的寶貴資產，是塑造台灣文化與公民教育的核心。沒有鏟子超人，就沒有災後重建的光明未來；沒有這股堅持，我們更難以在世界舞台上展現獨立且深厚的本土力量。

因此，筆者呼籲教育部，將鏟子超人及其志工故事編納教科書，從小培育學生的公民參與與互助情懷。這不僅是一段救災歷史，更是寶貴的公民教育資源，讓愛與責任的火炬，薪火相傳。

（作者為國小社會科教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法