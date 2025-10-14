自由開講》雙十焰火亮眼 別讓教育的燈光暗淡

◎蔣辰平

十月的夜空，總被國慶焰火點亮。

人群抬頭讚嘆那絢爛的瞬間，手機紛紛舉起，記錄著屬於國家的榮耀時刻。

南投雙十節焰火活動，10日晚間施放逾4萬枚焰火。（南投縣政府提供）



然而，在那一束束耀眼光芒之外，還有另一種光，長年在教室裡靜靜燃燒——那是教師的燈光。

教育的光，不炫目、不喧嘩，卻照亮了一代又一代孩子的未來。

國家的建設可以靠科技、軍力或經濟成長，但真正支撐國家根本的，是教育；而教育能長遠，靠的正是那些在日復一日教學現場默默付出的老師們。

當教師的光被行政陰影掩蓋

許多教師都曾有這樣的經驗：一邊批改學生作業，一邊被行政通知「表單明天要上傳」；放學後留下與學生談心，卻被提醒「績效報告要補件」。

那份單純想教書的熱情，在層層文書與評鑑中被一點點稀釋。

行政負擔過重、師資流動頻繁、待遇停滯不前，成了教育現場最無奈的現實。

教師不是不願意努力，而是被迫在有限的時間裡，不斷在「教學」與「行政」之間拉扯。

有人笑說：「老師的燈從不會滅，只是越來越暗。」這句話聽起來溫柔，卻帶著心酸。

國慶的焰火只亮一瞬，教育的燈光卻要長明

焰火的光，是國家榮耀的象徵；教育的光，則是國家未來的希望。

前者綻放於夜空，讓人驚嘆；後者藏在教室，讓人成長。

國家的慶典可以一年一度，但教育的努力卻是天天進行。

教師能安心教學、自由發揮，才能夠繼續照耀每一個孩子。（資料照）



我們在慶祝國慶時，談團結、談願景，但真正要讓國家穩固，就該從教室裡那盞燈開始。

穩定的教師，是穩定的教育；穩定的教育，才能孕育穩定的國家。

若政策不穩、師資難留、教師被行政壓得喘不過氣，這盞教育的燈，就會慢慢黯淡。

給那些仍在發光的教師

教育從來不是一場短暫的焰火，而是一場持續的守候。

每位教師都像是那盞不熄的燈——

或許微弱、或許孤單，但始終堅持照亮孩子的路。

國慶日，我們為國家的成就鼓掌，也別忘了向這些默默守護未來的人致敬。

請讓教育現場有更多的信任與空間，讓教師能安心教學、自由發揮，讓那份光能繼續照耀每一個孩子。

因為，國慶的焰火很亮，但真正照亮未來的，是教育的光。

（屏東縣教育產業工會副秘書長、彭厝國小教師）

