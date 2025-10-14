自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》雙十焰火亮眼 別讓教育的燈光暗淡

2025/10/14 08:30

◎蔣辰平

十月的夜空，總被國慶焰火點亮

人群抬頭讚嘆那絢爛的瞬間，手機紛紛舉起，記錄著屬於國家的榮耀時刻。

自由開講》雙十焰火亮眼 別讓教育的燈光暗淡南投雙十節焰火活動，10日晚間施放逾4萬枚焰火。（南投縣政府提供）

然而，在那一束束耀眼光芒之外，還有另一種光，長年在教室裡靜靜燃燒——那是教師的燈光

教育的光，不炫目、不喧嘩，卻照亮了一代又一代孩子的未來。

國家的建設可以靠科技、軍力或經濟成長，但真正支撐國家根本的，是教育；而教育能長遠，靠的正是那些在日復一日教學現場默默付出的老師們。

當教師的光被行政陰影掩蓋

許多教師都曾有這樣的經驗：一邊批改學生作業，一邊被行政通知「表單明天要上傳」；放學後留下與學生談心，卻被提醒「績效報告要補件」。

那份單純想教書的熱情，在層層文書與評鑑中被一點點稀釋

行政負擔過重、師資流動頻繁、待遇停滯不前，成了教育現場最無奈的現實。

教師不是不願意努力，而是被迫在有限的時間裡，不斷在「教學」與「行政」之間拉扯

有人笑說：「老師的燈從不會滅，只是越來越暗。」這句話聽起來溫柔，卻帶著心酸。

國慶的焰火只亮一瞬，教育的燈光卻要長明

焰火的光，是國家榮耀的象徵；教育的光，則是國家未來的希望。

前者綻放於夜空，讓人驚嘆；後者藏在教室，讓人成長。

國家的慶典可以一年一度，但教育的努力卻是天天進行

自由開講》雙十焰火亮眼 別讓教育的燈光暗淡教師能安心教學、自由發揮，才能夠繼續照耀每一個孩子。（資料照）

我們在慶祝國慶時，談團結、談願景，但真正要讓國家穩固，就該從教室裡那盞燈開始。

穩定的教師，是穩定的教育；穩定的教育，才能孕育穩定的國家。

若政策不穩、師資難留、教師被行政壓得喘不過氣，這盞教育的燈，就會慢慢黯淡。

給那些仍在發光的教師

教育從來不是一場短暫的焰火，而是一場持續的守候。

每位教師都像是那盞不熄的燈——

或許微弱、或許孤單，但始終堅持照亮孩子的路。

國慶日，我們為國家的成就鼓掌，也別忘了向這些默默守護未來的人致敬。

請讓教育現場有更多的信任與空間，讓教師能安心教學、自由發揮，讓那份光能繼續照耀每一個孩子

因為，國慶的焰火很亮，但真正照亮未來的，是教育的光。

（屏東縣教育產業工會副秘書長、彭厝國小教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書