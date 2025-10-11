名家分享~顏瑞瑤》物資站的溝通學

每個人對於發送物資有不同的想像：有些人覺得像點外送，有些人覺得像郵差送信，也有人認為應該是得來速取餐。其實這取決於災區復原的進度，以及居民利用哪種方式獲得物資。

◎ 顏瑞瑤

每個人對於發送物資有不同的想像：有些人覺得像點外送，有些人覺得像郵差送信，也有人認為應該是得來速取餐。其實這取決於災區復原的進度，以及居民利用哪種方式獲得物資。

花蓮光復災區交通困難，經常有機車擔任物資小蜜蜂穿梭在災區中，不過道路泥濘也很容易摔車。（資料照）



「點外送」模式源自災區的「小蜜蜂服務」─這些騎乘機車穿梭在災區的交通志工，從原本負責志工接駁，逐漸進階到物資運送。但運送物資的模式並不流暢，因為各物資站物資種類不同，「蜜蜂們」可能要跑好幾個物資站才能湊齊一份清單。

雖然有人試著盤點各物資站存貨供給小蜜蜂參考，但名單更新速度，可能趕不上各物資站的變動。我認為可以調整需求單的對接方式：由各物資站主責人來進行接單，再依物資的數量與體積，媒合小蜜蜂或大蜜蜂派送，這樣或許能讓物資配送更有效率。

「郵差送件」則是由物資車執行發送，依照造冊名單，直接把物資送到有需求的居民家中。通常都會是比較大型或是家電類的物資（aka珍稀+需管制物資），像我們送過的就有床墊（我們還附上枕頭跟棉被一起唷～）、電鍋跟瓦斯爐等。

女芳療師化身「送油超人」，穿梭災區。（資料照）



但要能完成一趟成功的派送真的不！容！易！首先要有足夠大的貨車（最好有升降車斗）、要有熟悉路況的司機、一組協助搬運的派送小幫手，還得在狹小又充滿重機具的街道上，找到暫停物資車的位置，最後還要在門牌下拍照，作為對應造冊表單的驗收成果。

這些珍稀物資往往因現場條件受限，暫時無法派送，久而久之堆在物資站，不僅佔空間，也容易引發外界質疑。

「得來速取餐」則是災區中行動能力較高、復原較快的居民會採用的方式。他們會自己騎車或開車前來領取物資。由於我認為受到環境與系統失靈所影響的對象，都是災民，所以只要是非珍稀/管制物資，我都會很願意提供。

但通常來物資站的居民，看到堆成小山的電鍋與瓦斯爐，一定都會問：「這些能不能拿？」有些志工會直接回答：「這沒有要發」、「這不能給」，就很容易造成誤會與衝突，被認為是「物資站扣住物資不發送」，在現場也要花很多時間成本跟居民溝通。

所以最後我直接在物資車派發的物資上，四面都直接貼上「物資車派送！請勿各別發送！」的提示警語，除了提醒新來的志工，更重要的是貼給來逛物資站的居民看的，讓他們了解物資如何規劃與安排，降低不必要的誤會。

災區發送物資有不同的想像，圖為物資站內瓦斯爐。（取自貼文）

#不只樹大招風電鍋山也會

◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠

物資站的難題II：到底要不要盤點

◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡

其實這個難題跟「要不要畫物資站地圖」一樣棘手─常常數量還來不及算完，物資就已經發完了。這也是前述中，我認為中小型物資站不太適合盤點物資狀態提供給小蜜蜂參考，因為今天有不代表明天也有阿～～இдஇ…（但大型/倉儲型物資站或許例外）。

花蓮光復0923水災後，全國同胞發揮愛心，光復糖廠堆放物資供領取。（資料照）

物資站如果全盤套用賣場盤點或用居家收納的邏輯，反倒會讓物資站變得僵化而無法運作。我認為可把物資分為「管制」與「非管制」兩大類，分類標準主要依災區達到何種復原階段，以及呼應居民的主要需求來訂定。

「管制/珍稀物資」是需要盤點的，因為它們多由物資車派送，對應災民名冊。盤點後可貼上提示警語與數量標示，讓上貨更有效率；「非管制物資」則只需設定最低存量，例如物資站希望每日維持5支拖把可供取用，若低於此數，就向倉儲型物資站調補即可。

#但這可能只適用於阿美中會系統裡的物資站

#有研究限制的概念 ʕ •ᴥ•ʔ

◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠

送物資也要送到心坎裡

◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡

泡麵跟常溫料理包是物資站最常見的食物，但很多faki跟ina卻拿得不多，除了在飲食上他們更喜歡吃米飯外，更多是包裝標示字體太小，加上不熟悉烹調方式，導致流動率偏低。反倒是1公斤以下的小包裝白米，faki跟ina們也還拿得動，是最受歡迎的食物物資。

鮮採的葡萄柚、木瓜柳丁等公益水果，在大坑休閒農場完成裝箱，送花蓮做為災民或志工的飯後水果之用。（資料照）

另外，除了提倡「送！全！新！品！」到災區，降低人力整理負擔外，我也想推廣「送掃把記得附畚箕」、「送卡式爐記得要瓦斯」、「送被子記得配枕頭」、「送頭燈記得放電池」等概念，有些東西就是要成雙成對、萬年富貴！ （ﾉ◕ヮ◕）ﾉ*：･ﾟ✧

（作者為災區現場志工）

本文經授權轉載自顏瑞瑤臉書

