自由開講》審查客家預算 朝野應求雙贏

2025/10/13 09:00

◎ 張義品

由於立法院審查114年中央政府總預算時，客委會部分預算遭刪除，部分預算遭凍結，使得關心客家語言文化發展的客家鄉親與客家之友，面對國會新會期審查客委會115年預算時，能否先行暸解各筆預算的重要性，據以合理審查，鄉親十分關心，咸盼望國會與客委會雙方一本愛民本旨，致力尋求雙贏之策。

立法院審查114年中央政府總預算時，客委會部分預算遭刪除，部分預算遭凍結。對此，客家社團召開記者會表達抗議。（資料照）立法院審查114年中央政府總預算時，客委會部分預算遭刪除，部分預算遭凍結。對此，客家社團召開記者會表達抗議。（資料照）

政府編列預算與國會審查預算猶如買賣房子，買方認為賣方會抬高價格，所以想殺價，賣方覺得買方會殺價，所以會提高價格，此完全出自於雙方缺乏信任基礎。

為解決此問題，首先在國會方面，對於客委會所提預算書，如初步認為有必要刪減之處，必需先行暸解該筆預算用途，效益，重要性，先行衡量刪除之後續影嚮，如有不明白之處，可透過各機關的國會聯絡人轉答疑義向客委會進一步暸解之後，再評估是否凍結？或合理刪減一部分？或是同樣的預算金額，不刪減，但要求提出預算執行成績單，如績效良好，莫忘給予辛勞的公務員鼓勵與肯定。

客委會主委古秀妃在立法院說明預算遭凍結，業務推動受到影響。（資料照）客委會主委古秀妃在立法院說明預算遭凍結，業務推動受到影響。（資料照）

其次，在客委會方面，於撰寫預算書時，要先研判用詞用語是否為外界所暸解，預算用途宜言明其重要性，預期效益，或於預算科目，標示釋疑洽詢電話，以利立委不明白時，可電話洽詢，以免因資訊不充分或是誤會，而誤刪重要預算。

對客家鄉親而言，客家機關和客家民代都十分重要，尤其長期以來，客家籍閣員和客家籍立委席次，與客家人口比率有所差距，鄉親門盼望客家機關有亮眼的成績單，也希望客家籍立委有最好的表現，二者目標並不衝突，凡事思考如何促成雙嬴，自為優良對策之一，此為客家諺語所說「惜花連盆，惜子連孫」道理。

（作者為客家文化工作者）

