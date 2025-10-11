汪浩時間》習近平為何主動升級貿易戰？

首先，這是內政焦慮的外化表現。中國經濟正陷入三重困局——房地產崩盤、消費低迷、外資撤離。面對信心崩塌與失業飆升，北京急需一場「對外鬥爭」來轉移民怨、凝聚民族主義。對美升級貿易戰，成為再熟悉不過的政治劇本。

◎ 汪浩

中共四中全會即將召開之際，北京連環出手：稀土、鋰電、人造石墨、超硬材料設備等全數納入出口管制，並同步調查輝達、高通等美企。這場看似突如其來的強硬行動，其實是習近平體制內外交困下的一次戰略豪賭。

美國總統川普10日發文，不滿中國管制稀土，認為已無必要在APEC上與中國國家主席習近平會面。（美聯社檔案照）

首先，這是內政焦慮的外化表現。中國經濟正陷入三重困局——房地產崩盤、消費低迷、外資撤離。面對信心崩塌與失業飆升，北京急需一場「對外鬥爭」來轉移民怨、凝聚民族主義。對美升級貿易戰，成為再熟悉不過的政治劇本。透過「被圍堵」「被打壓」的敘事，習近平得以重塑民意與黨內忠誠，使體制在危機中重新整隊。

其次，這是對「習川會」的預防性對衝。川普回歸白宮後，先祭出對中關稅戰，又宣佈港口費、晶片出口控制，北京判斷APEC年會時，習近平要逼川普在反台獨立場上讓步，必須先反手出擊，以稀土與新能源鏈為槓桿，試圖逼美方在談判中讓步——這是典型的「以戰逼和」策略。

第三，這反映出習近平正在將經濟安全全面國安化。從供應鏈自主、糧食能源自給，到科技「去美化」，中共正把每一項經濟政策納入戰略安全架構。出口管制不只是貿易武器，更是對外宣示：「中國願意以經濟代價換取制度安全。」

中國加強在稀土產業的控制，將加速全球的「去中化」進程。（美聯社檔案照）

然而，這場主動升級的貿易戰風險極高。稀土與鋰電供應鏈早已出現全球替代布局，中國若長期封鎖出口，將加速「去中化」進程。

習近平的選擇，並非出於經濟理性，而是出於權力維穩的政治理性。當內部無法改革、外部無法和解，升級衝突便成為唯一可控制的手段。這場貿易戰，對世界是風暴，對中國，卻可能是一次政權續命的豪賭。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

