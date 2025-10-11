自由電子報
自由開講》中醫藥司應借重藥師專業 促進用藥安全

2025/10/11 15:00

◎ 黃金舜

近日，國內知名中藥廠港香蘭因嚴重違反GMP製藥規定，共計16項產品遭勒令回收，此事件凸顯國內對於中藥產品在管理制度上仍存有漏洞，及執行力度上或仍有應改進之處。然而有媒體報導，某具有多年經驗之中醫師認為此係藥師不諳中藥相關知識技術，甚至認為應該推行中藥師制度等。藥師公會全國聯合會認為，相關言論並非事實，且恐有損藥師此一專門職業技術人員之尊嚴及信賴，特澄清如下：

「港香蘭」違反藥品優良製造規範（GMP），16項產品全面停產並勒令回收；圖為港香蘭觀光工廠櫃位。（資料照，取自台南旅遊網）「港香蘭」違反藥品優良製造規範（GMP），16項產品全面停產並勒令回收；圖為港香蘭觀光工廠櫃位。（資料照，取自台南旅遊網）

一、目前藥師的養成制度已包含中藥專業

目前在各大專院校藥學系之課程皆有安排中醫藥相關課程，且藥師考試亦包含中藥相關考科，且藥師若欲執行中藥業務（如中藥製劑之製造、供應及調劑），更需修習中藥課程達適當標準，因此所謂藥師不諳中藥知識、技術之說法，並非事實。

二、中醫藥司責無旁貸，應盤點目前中醫藥法規及執行

依據目前衛福部所公布之資訊，本次港香蘭違反GMP之情形係包含違法於非GMP區域製造產品、破壞原核定三級區之生產環境、不同時間生產品項使用相同批號、查核時生產中之產品無批次製造紀錄、製程與原始查驗登記核定事項不符、原始試驗數據缺漏或未依規定執行試驗、人員記錄不實及數據造假、部分原料庫存及流向不明及未建立完整運銷紀錄等情形。

因此，本次港香蘭違規情形，並非媒體報導中所謂有中醫師稱因現行規範導致「懂中藥的人無法進入中藥產業」所致。此事對於國人中藥用藥安全危害甚鉅，中醫藥司身為我國中藥主管機關自責無旁貸，應全面檢討目前在中藥法規範本身及執行是否仍存有漏洞

三、我國應持續落實、精進中藥廠GMP制度

我國中藥廠自2005年9月30日止，已全面符合GMP制度，未來也應該持續朝PIC/S GMP 之最高標準邁進，本次事件不啻對於我國中醫藥監管制度之警訊，然「亡羊補牢，猶未晚矣」若能藉由本次事件改正相關制度及執行之缺失，應為提升我國中藥品質，保障國人中藥用藥安全之轉機。

四、藥師可扮演積極角色，更深入參與中藥產業

藥師的養成於教、考、訓等階段皆包含中醫藥相關知識既如前述，本次事件反而凸顯了無論中西藥，藥師在製藥產業監管的重要性，以及藥師在中藥相關產業參與不足之警訊，中醫藥司肩負我國中醫藥發展之重責大任，應借重藥師等藥學專業人才，由監管法規面本身、執行面以及製藥產業品質提升等面向，持續提升我國中藥品質，保障國人用藥安全。

自由開講》中醫藥司應借重藥師專業 促進用藥安全南市衛生局派員前往港香蘭查廠，共計16項產品遭勒令回收。（資料照，南市衛生局提供）

綜上，中華民國藥師公會全國聯合會呼籲中醫藥司應負起責任，不應放任人民用藥安全受到危害，無獨有偶，近期在食安問題，也爆發百威食品公司以工業用雙氧水漂白豬腸之事件，此類重大食、藥安議題皆有賴各專業人士透過合作而非對立共同解決問題，本會也希冀社會各界切莫藉此挑起不同專門職業技術人員間之對立，或意圖斲傷社會大眾對藥師等藥學專業人員之信賴。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長）

