自由開講》政治潔癖與災難的顏色

花蓮災後，光復車站前，有人合唱〈島嶼天光〉為災民打氣。據報導與影片畫面顯示，鏟子超人滿身泥水站在月台前，居民穿著族服鞠躬致謝，那本是人與人互相安慰的時刻。隔日，國民黨發言人李明璇卻批評這群人「作秀」「噁心」，甚至質疑「霸占車票」。爭議不只在一句話，而在我們如何解釋他人的悲傷。

鏟子超人們在光復車站前一起合唱《島嶼天光》。（圖取自Threads）

政治人物的話語，能決定一場討論的方向。當發言者把安慰定義為表演，社會就會跟著失去共感。災害考驗的不只是救援速度，更是社會的信任機制。當人們習慣用立場判定善意，用顏色檢查行為，政府與民間的合作就會被猜疑瓦解。真正讓救災變慢的，不是天氣，也不是預算，而是彼此的不信任。

災區唱歌，本應是情緒出口。有人用手去挖泥，有人用聲音撐住現場。可在這裡，連安慰都得先過政治審查。

症結在於判斷的次序被顛倒。人不是先看行為，再下結論；而是先選邊，再挑理由。這正是政治語境裡常見的「動機式推理」：先決定誰是自己人，再決定什麼叫事實。於是朋友的行動被稱為感動，對手的同一個行動就成了噁心。災難現場遂被轉化成立場測驗，誰哭、誰唱、誰拍照，都得先通過顏色檢查。

這背後還有一層傲慢。自認「更懂政治純潔」的人，像潔癖者擦拭桌面，一塵不容，卻對滿屋泥濘視而不見。於是唱歌成罪，悲傷成表演。以為在辨真偽，其實只是害怕沾上不同陣營的氣味。

這算是政治潔癖嗎？李明璇身為政黨發言人，渾身乾淨、遠離泥水，卻用貼標籤的語氣評論別人的舉動，真的合適嗎？指責別人太情緒，往往只是換一種情緒在發洩。倖免者的冷靜，充其量只是事不關己。更諷刺的是，當一個政黨的發言人連悲傷都要分類，災區的泥水反而比政壇乾淨。

李明璇批評，在光復車站唱《島嶼天光》的「鏟子超人」都是青鳥、「噁心、腦袋有洞」。（資料照）

真正該被檢驗的，不是誰唱歌、誰哭、誰拍照，而是我們怎麼總在災難裡先找顏色、後救人。若連悲傷都要分陣營，災難結束後，還剩下什麼能讓人彼此信任。政治的本義是管理眾人之事，但當人被分成「你這邊」「我這邊」時，政治就變成排除異己的工具。對政治人物而言，這不只是冷血，而是失格。

（作者為評論員）

