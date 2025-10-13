自由開講》台灣民主是否能走向更成熟的共治？

◎楊聰榮

立法院新會期朝野互動是否能夠有新的動態平衡？這是大罷免後第一次的立法院新會期。回顧過去，對於預算的不同看法，造成最嚴重的朝野衝突。2024年藍白聯手在立法院審查114年度中央政府總預算時，刪減與凍結約2075億元，涉及外交部業務費、經濟部對台電補貼、文化部公視經費等民生與行政項目。這些行為被民進黨與部分民眾視為「亂刪預算」，認為影響政府正常運作，因而引發2025年針對31位國民黨立委及部分民眾黨立委的「大罷免」運動。然而最終全數罷免案失敗。隨著第11屆立法院秋季會期開議，這是大罷免後的首次會議，外界關注藍白是否記取教訓，尤其在普發1萬元預算報告出爐後，如何在爭議與合作之間尋找新的平衡。

藍白在2024年聯手刪減與凍結中央政府總預算時約2075億元，被民進黨與部分民眾視為「亂刪預算」。（資料照）

大罷免後，藍白立委的態度出現了部分克制的跡象。國民黨方面，王鴻薇、楊瓊瓔等人堅稱刪減並非「亂砍」，而是針對不必要項目進行合理監督，並強調社會福利未受影響，9成凍結預算已解凍，總預算規模甚至創下新高。他們同時要求行政院長卓榮泰為「凍結」與「刪除」的誤用道歉，視自身行為為正當。國民黨團在新會期公布優先推動24案，雖仍強調加碼軍警消待遇、花蓮災後重建，但也放行總預算付委，顯示出一定彈性。民眾黨則延續監督基調，黃國昌等人未表悔意，不過在總預算案表決前撤回退回提案，避免重演去年亂局，這或可解讀為罷免壓力下的調整。

行政院方面，卓榮泰在8月承認誤稱「凍結」為「刪除」並道歉，同時指出部分刪減確實影響施政，因此提出878億元追加預算補救。在新會期，他也承認財劃法修法過於倉促，呼籲立院正視錯誤。普發1萬元政策則被行政院承諾加速推進，最快10月底前完成發放，以展現誠意並化解對立。這反映出執政黨雖承認部分批評合理，但也堅持藍白應更理性審查。

公民社會與學者對藍白仍有嚴厲批評。呂秋遠等學者指出，財劃法修改將3700億元下放地方卻未移轉業務，排擠民生項目，傷害民眾利益。經濟民主連合則抨擊藍白亂刪性別平等相關預算。公督盟、社民黨等團體則呼籲避免去年那種拒審與報復性刪凍，強調防災救命錢不可動搖，審查應透明理性。另一方面，也有觀察者認為藍白撤回封殺提案是正面發展，沃草等媒體則指出若凍結機制被合理運用，仍能促進財政紀律。公民團體並呼籲立法院長韓國瑜確保會議順利，反映社會普遍期待朝野合作。

民間團體呼籲避免去年那種拒審與報復性刪凍，強調防災救命錢不可動搖，審查應透明理性。（資料照）

大罷免後首次會期聚焦115年度總預算，藍白雖一度企圖封殺，但最終仍放行付委，讓協商機制運作。普發1萬元報告顯示，相關特別條例已完成三讀，預計月底發放，但藍白對追加預算仍存分歧。國民黨支持地方補助，傅崐萁則要求強硬調整。財劃法修法繼續成為焦點，高雄等地方議會反映影響深遠，立法院則加速韌性特別預算的三讀進程，顯示藍白並未完全強硬到底，而是採取攻防並行的模式。

總結來看，大罷免後的藍白確實展現了部分調整強硬態度的跡象，例如撤回封殺提案，避免再次引爆民怨。但其強硬監督姿態仍舊存在，社會批評聲浪與執政黨補救措施交織，顯示朝野互動仍在尋找新的平衡。執政黨應持續穩健推動政策，避免民生延宕。在野聯盟則需展現謙卑，將監督化為建設性合作。第11屆會期無疑是關鍵時刻，若藍白能記取教訓，台灣民主或能走向更成熟的共治；若未能調整，僵局恐怕仍會持續，損害全民福祉。

（作者為台灣新國策智庫諮詢委 /中台灣教授協會理事長／任教於台灣師範大學）

