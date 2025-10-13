自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣民主是否能走向更成熟的共治？

2025/10/13 20:00

◎楊聰榮

立法院新會期朝野互動是否能夠有新的動態平衡？這是大罷免後第一次的立法院新會期。回顧過去，對於預算的不同看法，造成最嚴重的朝野衝突。2024年藍白聯手在立法院審查114年度中央政府總預算時，刪減與凍結約2075億元，涉及外交部業務費、經濟部對台電補貼、文化部公視經費等民生與行政項目。這些行為被民進黨與部分民眾視為「亂刪預算」，認為影響政府正常運作，因而引發2025年針對31位國民黨立委及部分民眾黨立委的「大罷免」運動。然而最終全數罷免案失敗。隨著第11屆立法院秋季會期開議，這是大罷免後的首次會議，外界關注藍白是否記取教訓，尤其在普發1萬元預算報告出爐後，如何在爭議與合作之間尋找新的平衡。

藍白在2024年聯手刪減與凍結中央政府總預算時約2075億元，被民進黨與部分民眾視為「亂刪預算」。（資料照）藍白在2024年聯手刪減與凍結中央政府總預算時約2075億元，被民進黨與部分民眾視為「亂刪預算」。（資料照）

大罷免後，藍白立委的態度出現了部分克制的跡象。國民黨方面，王鴻薇、楊瓊瓔等人堅稱刪減並非「亂砍」，而是針對不必要項目進行合理監督，並強調社會福利未受影響，9成凍結預算已解凍，總預算規模甚至創下新高。他們同時要求行政院長卓榮泰為「凍結」與「刪除」的誤用道歉，視自身行為為正當。國民黨團在新會期公布優先推動24案，雖仍強調加碼軍警消待遇、花蓮災後重建，但也放行總預算付委，顯示出一定彈性。民眾黨則延續監督基調，黃國昌等人未表悔意，不過在總預算案表決前撤回退回提案，避免重演去年亂局，這或可解讀為罷免壓力下的調整。

行政院方面，卓榮泰在8月承認誤稱「凍結」為「刪除」並道歉，同時指出部分刪減確實影響施政，因此提出878億元追加預算補救。在新會期，他也承認財劃法修法過於倉促，呼籲立院正視錯誤。普發1萬元政策則被行政院承諾加速推進，最快10月底前完成發放，以展現誠意並化解對立。這反映出執政黨雖承認部分批評合理，但也堅持藍白應更理性審查。

公民社會與學者對藍白仍有嚴厲批評。呂秋遠等學者指出，財劃法修改將3700億元下放地方卻未移轉業務，排擠民生項目，傷害民眾利益。經濟民主連合則抨擊藍白亂刪性別平等相關預算。公督盟、社民黨等團體則呼籲避免去年那種拒審與報復性刪凍，強調防災救命錢不可動搖，審查應透明理性。另一方面，也有觀察者認為藍白撤回封殺提案是正面發展，沃草等媒體則指出若凍結機制被合理運用，仍能促進財政紀律。公民團體並呼籲立法院長韓國瑜確保會議順利，反映社會普遍期待朝野合作。

民間團體呼籲避免去年那種拒審與報復性刪凍，強調防災救命錢不可動搖，審查應透明理性。（資料照）民間團體呼籲避免去年那種拒審與報復性刪凍，強調防災救命錢不可動搖，審查應透明理性。（資料照）

大罷免後首次會期聚焦115年度總預算，藍白雖一度企圖封殺，但最終仍放行付委，讓協商機制運作。普發1萬元報告顯示，相關特別條例已完成三讀，預計月底發放，但藍白對追加預算仍存分歧。國民黨支持地方補助，傅崐萁則要求強硬調整。財劃法修法繼續成為焦點，高雄等地方議會反映影響深遠，立法院則加速韌性特別預算的三讀進程，顯示藍白並未完全強硬到底，而是採取攻防並行的模式。

總結來看，大罷免後的藍白確實展現了部分調整強硬態度的跡象，例如撤回封殺提案，避免再次引爆民怨。但其強硬監督姿態仍舊存在，社會批評聲浪與執政黨補救措施交織，顯示朝野互動仍在尋找新的平衡。執政黨應持續穩健推動政策，避免民生延宕。在野聯盟則需展現謙卑，將監督化為建設性合作。第11屆會期無疑是關鍵時刻，若藍白能記取教訓，台灣民主或能走向更成熟的共治；若未能調整，僵局恐怕仍會持續，損害全民福祉。

（作者為台灣新國策智庫諮詢委 /中台灣教授協會理事長／任教於台灣師範大學）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書