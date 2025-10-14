自由開講》改善教學環境 挽救缺師危機

◎溫順德

暌違25年之後，教師節終於又放假，然在一線老師心中，假期未能帶來慰藉，反而增添更多焦慮。近年尊師觀念淡薄，老師地位大不如前，加以大環境不友善，資深教師紛紛求去，年輕人又不願投入，師資供需出現翻轉，實乃台灣教育警鐘。

教育當局應該清除教學現場障礙，還給老師單純空間，喚回原有教學熱情。（資料照）

國家教育品質良窳，繫乎教師專業素養，然近年的教師甄試，報名人數年年下滑，而代理教師的甄聘，亦現前所未見缺口。根據教育部的統計，具教師證儲備師資，每年約有6萬餘人，但近年參與教甄者，竟然降至3成出頭，師資黑洞不斷擴大。教育現場環境惡化，師培新血不願投入，缺師風暴愈演愈烈，其中因素固然不少，主要則為以下三端：

一是政策層出不窮，教學現場疲於奔命：近年新課綱的實施、教學準備工作繁重，已讓老師焦頭爛額；新政策又紛至沓來，不論本土語列必修，抑或生生吃石斑魚、班班喝鮮乳等政策，更讓教師疲於奔命。當局無視人力短缺，為追求政策達成率，校園成政策提款機，教師淪數據填報員，甚至自嘲小七店員，當老師忙著辦業務，還能專注教學本務？

不論本土語列必修，或生生吃石斑魚、班班喝鮮乳等政策，更讓教師疲於奔命。圖為屏東學生喝鮮乳。（資料照）

二為親師信任裂解，教學熱情消磨殆盡：近來教育法規修訂，偏向學生角度傾斜，教師管教權的爭議，已讓校園陷入不安；部分不理性的家長，對著教師頤指氣使，不僅干涉教學內容，還對管教下指導棋，動輒要脅投訴媒體，教學現場人人自危。學權意識不斷抬頭，相關法規矯枉過正，老師管教動輒得咎，教育熱忱也被澆熄，豈是台灣教育之福？

三係薪資待遇不佳，難以吸引人才投入：教師除了教學工作，也需承擔管理之責，尤其兼任導師職務，上班必須督導學生，下班還得聯繫家長，工時遠過一般職業，薪資卻是不成比例；而兼任行政職務者，日常工作多如牛毛，假日加班家常便飯，加給卻是少得可憐，有年資者都想跳船，剛畢業的年輕學子，如果還有更好機會，何必選擇學校教書？

充沛且優質的師資，是教育的百年基石，更攸關國家競爭力，而今師培生不教書，有證照者不願上岸，敲響台灣教育警鐘。展現破釜沉舟魄力，建構合理薪資待遇，清除教學現場障礙，還給老師單純空間，喚回原有教學熱情，教育當局責無旁貸。



（作者為高中校長）

