李忠憲的思考》雙十節中飲鴆止渴的藍色幻覺：一封黨主席候選人的警告

郝龍斌不是中國喜歡的人。中國喜歡的是鄭麗文、黃國昌這類「無本生意起家」的政治人物——他們懂得如何以「理性」和「改革」包裝權力，讓北京的意志看起來像台灣的民意。

◎李忠憲



台灣沒有2028，2025在中國國民黨上演。

昨天（10/9）郝龍斌的一封公開信，在社群間引起不少討論與震動。許多人驚訝地發現，連郝龍斌這樣的「老藍」人物，也被中國網軍攻擊。而更令人不安的，是他在長篇陳述中，始終不敢說出「境外勢力」究竟是誰。

這場國民黨黨主席的選舉，已不再是一場單純的黨內競爭。郝龍斌不是中國喜歡的人。中國喜歡的是鄭麗文、黃國昌這類「無本生意起家」的政治人物——他們懂得如何以「理性」和「改革」包裝權力，讓北京的意志看起來像台灣的民意。

郝龍斌說自己被境外勢力攻擊，卻不敢說攻擊他的人來自哪裡。

郝龍斌的一封公開信，說明他被中國網軍攻擊。（取自貼文）

這種畏縮，正如今日中華民國的國慶日，國民黨不敢說那個要消滅中華民國的政權，名叫「中華人民共和國」。

國民黨想要利用中國共產黨拿回政權，這是一種飲鴆止渴。

他們以為北京的幫助能讓藍色重新執政，卻忘了毒酒再甜，仍是毒。

當靈魂押給北京換取短暫的勝利，失去的不只是台灣，更是自己作為「政黨」的存在理由。

中國不需要一個國民黨，它只需要一個聽話的台灣分部。

其實，不只是政黨，個人亦然。

當一個人看不清現實，只剩下「反民進黨」作為唯一信仰時，那種自欺的熱情終將成為陷阱。

長期習慣於仇恨的政治，最終會讓人失去面對真實的能力。

郝龍斌的信正是這種陷阱的縮影。

他仍然在以「民進黨」作為一切問題的藉口。

這種反射性的指控，是當年「反共必勝、建國必成」口號的倒影。

只是如今，他們連「反共」兩字都說不出口。

欺騙別人固然可惡，但最可怕的，是自欺。

一個政黨若連自己都騙，就再也沒有存在的理由。

當一位從政超過30年的老藍營政治人物，在公開信裡寫下：「我差點以為自己參加了烏克蘭和俄羅斯的戰爭」，那並非誇飾，而是悲鳴。

那是他終於意識到國民黨靈魂被外力吞噬的那一刻。

他說，這場選舉「不只是主席選舉，也不是世代交替」，而是關乎「中華民國主權及國民黨自主性」的戰爭。

這句話的分量遠勝選舉口號。

因為當一個政黨的權力鬥爭，必須依賴境外資金與假訊息運作時，它早已不再屬於台灣，而是成為他人棋局上的一顆卒。

國民黨以為可以借助中國的力量奪回權力，卻不知道那根所謂「救命繩」，正是套在自己脖子上的枷鎖。

這也是為什麼郝龍斌在信中一再強調：「我是台灣人，也是中國人。」

那不是宣示，而是懺悔。

當「中國人」成為國民黨的政治正確，而「台灣人」淪為附屬詞，那不再是意識形態的選擇，而是主體性的崩解。

國民黨主席候選人郝龍斌昨晚自爆遭境外勢力攻擊，卻不敢挑明說境外勢力是誰，但大家都心知肚明。（資料照）

真正的悲劇，是他們仍以為那叫「傳統」。

然而傳統若無法反省，只會成為習慣的墳墓。

信的最後一句寫道：「青天白日，仰天長嘯，把光亮還給我們鍾愛的國民黨。」

但若那光亮必須靠中國的陰影照亮，那就不再是光，而是一場幻覺。

台灣的危機，不只在2028的總統大選，而開始於2025這場國民黨黨內飲鴆止渴的儀式。

當一個政黨自願成為他人棋局中的卒，歷史的棋盤，從此也不再屬於自己。

或許這正是尼采所言：「當你長久凝視深淵，深淵也在凝視你。」

國民黨早已在凝視北京太久，以至於忘了自己原本站在哪一邊。

而當一個政黨放棄了自我，也就失去了勝利與失敗的意義，只剩下被利用的命運。

那麼，台灣該如何拯救自己？

也許答案並不在政黨，而在公民。

在每一個願意看清事實、不被口號綁架的選民身上。

我們正身處一場無聲的戰爭——不是槍炮，而是演算法與假訊息的滲透。

最近一本談「數位國土保衛戰」的書指出，中國共產黨早已將資訊科技革命視為新的戰場，他們不再需要登陸，只需讓我們的心先投降。

2028年總統大選，應是一場清醒，讓台灣人再次決定，誰能代表我們。圖為2024年總統大選，民眾投票情形。（資料照）

2028不該只是一次投票，而應是一場清醒，讓台灣人再次決定，誰能代表我們，誰又只是他人的回音。

卡繆說過：「反抗的人，就是拒絕成為奴隸的人。」

在權力的深淵中，唯有公民的清醒與道德勇氣，才能讓這座島嶼不被陰影吞沒。

（作者為資安學者）



本文經授權轉載自李忠憲臉書

