自由開講》藍委請回答！誰的電話線直通中南海？

中國問題專家林和立日前於美國華府智庫詹姆士敦基金會舉行的座談會上，聲稱中共對台的統戰與滲透已達極深層次，甚至誇言北京只需少量潛艦、無人機與封鎖手段即可讓台灣陷入癱瘓狀態，且台灣人「將默許統一」。其最駭人之語，在於他指中共已可「直接致電國民黨主要立法委員並下達命令」，等同揭露台灣立法院已有「中共代言人」級別的滲透管道，並直指國民黨高層有配合敵意勢力之嫌。

中國問題專家林和立稱，中共已可「直接致電國民黨主要立法委員並下達命令」。（資料照）

此種驚人發言不僅是一則國際座談會上的警告，更猶如對台灣民主體制投下一枚震撼彈。他揭露中共對台的統戰工程已達「可致電國民黨主要立法委員並下令」的地步，此話一出，若非臆測誇張，便是內情自洩，而若真有其事，這不是外交、不是軍事，而是赤裸裸的「政變前置作業」。這也再次喚醒我們對台灣政治人物忠誠對象的質疑：這些身穿青天白日服的民代，究竟聽命的是台灣人民，還是北京高層？

令人驚愕的是，林和立語氣中流露出的並非單純警示，而是某種帶著「勝券在握」的傲慢，似乎早已將台灣未來歸屬預設為「既定歷史」。這種自信從何而來？從訪台見聞？從與國民黨政治人物的密談？還是來自中共內部的某種授權與試探？若中共真有「按鍵直通立法院」的能力，那台灣的國安機制早已淪陷，而當權者若無視此事，只怕歷史將在冷眼旁觀中重演香港的滅聲路線。

國民黨若真有所謂立委接受北京直令，應儘速自清。若無此事，亦應向林和立正式提告。圖為北京天安門。（路透檔案照）

林和立這番「中共將輕鬆接掌台灣」的說法，不只是對民主社會的羞辱，更是對中共軍事侵略企圖的美化。他用「不需一兵一卒」形容台灣投降過程，如此論調無異於替中共預設正當性與無害化，極可能成為統戰輿論的一環。台灣絕不可將這類言論視為單純的「評論自由」，而應視為資訊作戰的投石問路，試探台灣民心是否已足夠脆弱、媒體是否足夠中立、政黨是否足夠忠誠。

國民黨若真有所謂立委可受北京直令，應儘速自清，公開所有相關人員之通訊往來與政策表態紀錄。若無此事，亦應向林和立正式提告，以正視聽。倘若沈默以對、閃爍其詞，只會讓國人更加相信藍營電話線的那一頭，果然連著中南海。

（作者為自由評論者）

