自由開講》台灣「鏟子超人」與英國「掘地者」

2025/10/15 08:00

◎ 王崇堯

英國《衛報》（the Guardian）於10月2日刊出一篇〈健身達人、僧侶、退休人員：數千人湧入台灣小鎮清災〉（Gym bros, monks, retirees: thousands descend on Taiwan town to clean up after devastating flood） 文章，描述這次花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，重創光復鄉市區；而滿載數千（其實上萬）名「鏟子超人」（shovel supermen） 的志工火車，抵達花蓮小鎮，連日投入泥濘的復原工作。

光復災情慘重，上萬名「鏟子超人」，連日投入泥濘的復原工作。（資料照）光復災情慘重，上萬名「鏟子超人」，連日投入泥濘的復原工作。（資料照） 

《衛報》說光復鄉的災難很快就淡出了國際新聞頭條，但在台灣，社群媒體上仍充斥著清理工作的場景。有些人為幫助小鎮的復原提供建議，有人為此寫歌，但大多數人只是想在災難過後前來分享一些希望。另外，台灣人自動自發到災區救災也登上韓國媒體，韓國網友大讚台灣的公民意識很了不起，週末應該想要休息，卻搭火車到遠方在泥濘的土地上做志工，這種相互扶助的精神令人驚嘆！

「鏟子超人」讓我聯想到十七世紀在英國興起的一個「掘地者」基督徒小派運動。「掘地者」（the Diggers）就是一群手拿鏟子，致力於土地均分及公平社會的基督徒運動。1649年，在英國內戰的毀滅性動亂中，一群自稱「掘地者」的人，致力於爭取「凡物共用」的經濟平等，希望在封閉的（私人）土地上「挖掘」土地，養活自己和他人。而且他們自認自己是在追隨耶穌和使徒們的腳步。

這群人類史上最早的「鏟子超人」（掘地者） ，其實在宗教改革後的小派運動，如重洗派、浸禮派及貴格會等，也可看到他們隱藏的足跡。這些人懷抱早期基督徒理想，致力於凡物公用、經濟平等的社區建立；然而，這些「鏟子超人」（掘地者） 很快就遭到掌控經濟既得利益的國家和教會無情的鎮壓。也因為這樣，這些「鏟子超人」（掘地者） 的小派運動，在後來注重聖徒傳記的教會史中，不只被掩沒，連它最重要的神學及信仰理想也沒人給予理會。

很難想像，在英國內戰混亂中衍生想追求更好、更公平社會的「掘地者」運動，後來卻被御用的史家判斷為英國內戰的破壞者，因其帶來社會的更加混亂，而導致更普遍的貧困、更嚴重的糧食短缺，甚至經濟衰退和瘟疫爆發。由此，他們對凡物公用是基於對聖經文本的解讀啟發，也被教會本身禁止傳播。

鏟子超人們在光復車站前一起合唱《島嶼天光》。（圖取自Threads）鏟子超人們在光復車站前一起合唱《島嶼天光》。（圖取自Threads）

想想唱著「島嶼天光」的台灣「鏟子超人」運動，是否也會因阻礙當地花蓮掌權者的經濟既得利益，及中國併吞台灣的暗黑手段，而遭到類似如「掘地者」污名化的對待，我們就拭目以待看看！

（作者為前台南神學院院長）

