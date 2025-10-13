自由電子報
自由開講》巨大案的衝擊：台灣製造業兩種倫理的終極對撞

2025/10/13 11:30

◎陳擷安

巨大公司遭美國發布暫扣令，此事不僅是一家龍頭企業的合規危機，它象徵著支撐台灣經濟奇蹟數十年的「生產倫理」，與正在重塑全球貿易格局的「人權倫理」之間，一次無可迴避的正面對撞。巨大案的本質，或許正如供應鏈研究學者所指出的，是一場典型的「典範衝突」（Paradigm Conflict）。一方是根植於後進國追趕思維、以成本效益為最高指導原則的務實主義；另一方則是以前沿國主導、將人權與環境責任內化為市場准入條件的價值體系。這兩種倫理的衝突，最終在「外籍移工」這個治理結構相對脆弱的環節上引爆，其結果不僅衝擊了巨大，更對整個台灣製造業的「路徑依賴」（Path Dependency）提出了根本性的質問。

巨大捲入強迫勞動疑雲，美國CBP首對台製造業祭出暫扣令。（資料照）巨大捲入強迫勞動疑雲，美國CBP首對台製造業祭出暫扣令。（資料照）

要理解這場衝突，必須先解構台灣製造業的內在精神。台灣的產業巨擘，許多都是從戰後貧困中崛起的「黑手頭家」。他們的世界觀，是在全球化初期的激烈價格戰中鍛鍊出來的，其核心信條是生存與效率。對這代企業家而言，「Cost Down」（成本降低）不僅是商業策略，更是一種近乎道德性的自我要求；而對客戶的「交期、品質、價格」的承諾，則是維繫訂單命脈的最高天條。在此脈絡下，勞動力常被視為生產要素中的可變成本，而引進外籍移工，並將其招募、管理的繁瑣事務外包給「人力仲介」，便成為此一生產模式下的理性選擇。這種模式在過去數十年極為成功，也塑造了一種集體性的產業文化慣性，使得許多企業主對於歐美近年興起的ESG、供應鏈盡職調查等概念，常抱持著一種疏離甚至懷疑的態度，視其為不切實際的「道德高標」，或是富裕國家設下的「非關稅貿易壁壘」。

與此相對的，是美國海關及邊境保衛局（CBP）所代表的，一種截然不同的治理邏輯。這股力量的崛起，與全球政經版圖的劇烈變動密不可分。後冷戰時代以WTO為代表的自由貿易體制，正逐漸被一種更強調「價值對準」的新體系所取代。在此體系中，以美國為首的民主國家，開始將其國內法（如《防止強迫維吾爾人勞動法》）的效力延伸至全球供應鏈，人權不再是企業社會責任的加分項，而是法律遵循的底線。CBP的角色，也從過去單純的關稅與邊境管制，轉變為這套「新貿易福音」的執法者。他們運用的工具，是法律上極為強勢的「可反駁的推定」，將舉證責任倒置於企業身上，這種做法的背後，是一種基於數據分析與風險評估的現代治理技術，它冷酷、精準，且不帶任何文化折衝的空間。它與台灣傳統產業那種依賴人情、慣例與彈性應變的治理模式，在根本上是互不相容的。

台灣的產業巨擘，許多都是從戰後貧困中崛起的「黑手頭家」。（中央社資料照）台灣的產業巨擘，許多都是從戰後貧困中崛起的「黑手頭家」。（中央社資料照）

值得注意的是，這場倫理對撞並非在真空中發生，其背後更牽動著複雜的地緣政治算計。美國大力推行人權貿易標準，固然有其內在的價值追求，但從國際關係的現實主義視角看，這同時也是一種極為有效的經濟國家戰略工具。透過拉高全球供應鏈的合規門檻，美國能有效地將不符合其價值標準的競爭者（如中國）排除在外，同時也能引導全球資本與產能，流向其認可的盟友或回歸美國本土，這便是「友岸外包」的深層邏輯。然而，巨大案揭示了一個殘酷的現實：即便台灣在地緣政治上被視為美國的關鍵盟友，但在這套以普遍性人權為名的規則面前，並不存在任何「盟友豁免權」。華府的行動或許並非真心要打擊台灣產業，更可能是一種「殺雞儆猴」的策略，藉由向巨大這樣指標性的「模範生」開刀，向全球所有供應鏈參與者傳達其執法的決心。

巨大案的爆發，或許並非單純的管理疏失，而更像是一場歷史的必然。麻省理工學院學者蘇珊・伯格（Suzanne Berger）在其著作中曾深刻描寫不同國家的生產模式如何形塑其全球競爭力。如今，台灣正站在一個關鍵的十字路口，過往賴以成功的生產倫理，已成為進入下一世代全球市場的最大障礙。此事真正的警示在於，台灣產業界若無法完成一場深刻的「典範轉移」，從根本上重新定義企業的社會角色與勞動倫理，那麼今日巨大的遭遇，明日就可能成為整個「台灣製造」的共同命運。這場危機，最終考驗的，是台灣社會能否超越舊有的成功經驗，為自身的產業文明，找到一個能與二十一世紀全球價值共存的新座標。

（作者為科技集團法務）

