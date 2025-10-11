自由電子報
評論 > 社群

Emmy時間 》境外勢力預算破億？！ 暗潮洶湧的國民黨主席選舉

你看看你的網軍，這沒有一億根本玩不下來，你看看各種網路論壇上面，這個錢我懷疑已經超過一億很多了，鄭麗文你說說你到底為什麼能調動這麼大的資源？你說不出來對吧，當然說不出來，因為你真的從頭到尾就是佛地魔最喜歡的那種草包。
Emmy時間

Emmy時間

2025/10/11 09:30

◎ 胡采蘋

一般人可能沒有注意到這次國民黨主席選舉的暗潮洶湧，可是像我這樣長期的網路玩家，郝龍斌說這次境外勢力預算過億，我甚至覺得低估了。

鄭麗文從未擔任重要的官職，行政資歷空虛，沒有長期推動的議題，身邊也沒有自己的一班人馬，這種人就是政治上最容易被操控的白手套，當她擔任了一個能指派許多位置的職務，她沒有自己人的時候，當然就是背後的影武者會去指派。

誰是鄭麗文後面的影武者？

高市早苗當選自民黨總裁的時候，打著「我是中國人」旗號作為黨主席競選主軸的鄭麗文，竟然脫口而出說希望去拜訪，完全不了解高市早苗的政治行動路線，與她現在所代表的勢力，之間有著天大的衝突。

若我是背後影武者，我一點都不會不高興，這種對政治的無知無能，就是我需要的東西，犯點錯根本沒什麼，因為這個人越無知越好。

高喊「我是中國人」 卻喊要拜訪高市

以台灣為核心的大家，真的應該放下對郝龍斌的奚落，我們只是第一波被影武者暴打的群體，現在戰鬥已經到深水區，當我們在選舉中不能勝選時，佛地魔的手就伸向了更深一層的政治操控，國民黨內的反共者，就成為下一波被清除的對象。

他們的目標是消滅所有台灣人，台灣的存在就是對他們最大的諷刺，台灣不需要高壓統治和輿論封鎖，台灣人自己可以把國家治理好，這就是對極權體系最有力的否證，我們只是最早的受害者，而他們會一一清除不願意服從的人。

他們最怕 台灣人自己把國家治理好

陳水扁是最好的台北市長殆無疑問，陳水扁不只改變了台北，也改變了整個台灣的公務人員文化，小時候我們去公家辦事，只有受氣、找關係、被冷漠對待的份。陳水扁的結局是最讓人惋惜的。

郝龍斌是陳水扁以外我最肯定的台北市長，小公車走進巷弄，Ubike普及設置，花博、幾大河濱公園都是在他任內完善，成為台北市民真正愛去的地方，我身為台北市民，感受非常深刻。

這樣一個能做事、有做事經驗的人，是很難被呼嚨的，而且他有自己的人馬，很難被架空，他才是真正有能力維持國民黨獨立性的候選人。

鄭麗文說綠營也怕我當選嗎？我不是綠營，我只是綠營的支持者，對，我很怕，你看看你的網軍，這沒有一億根本玩不下來，你看看各種網路論壇上面，這個錢我懷疑已經超過一億很多了，鄭麗文你說說你到底為什麼能調動這麼大的資源？

她是佛地魔最喜歡的那種草包

你說不出來對吧，當然說不出來，因為你真的從頭到尾就是佛地魔最喜歡的那種草包。

（作者為財經作家、時事評論者）
本文經授權轉載自胡采蘋臉書

