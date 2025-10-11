自由開講》高市早苗挑戰首相之路：從黨內突圍到政權試煉

◎蕭錫惠

一、歷史性時刻：自民黨迎來首位女性總裁

2025年10月4日，日本政壇寫下新的一頁。高市早苗在自民黨總裁選舉中，以首輪183票、決選185票擊敗小泉進次郎，成為自民黨史上首位女性總裁，也被視為日本第一位女性首相的最強候選人。

高市早苗當選自民黨總裁，也被視為日本第一位女性首相。（路透檔案照）

這場選舉的意義，不僅是性別象徵的突破，更是一場政治結構的重組。高市代表的是自民黨內的「新保守派」，主張強化國防、修改憲法、重新定義與美國的同盟關係，以及更積極介入區域安全議題。她的當選，意味著自民黨將從岸田文雄的「穩健溫和主義」，走向更具意識形態色彩的保守政治新時代。

請繼續往下閱讀...

然而，日本政治的現實從不浪漫。自民黨雖長期執政，卻在近年失去參眾兩院過半優勢，高市的勝利，更像是一場「懸崖邊的接棒」。在權力結構脆弱、聯盟關係緊繃的當下，高市既是突破者，也是被動承擔者。

二、黨內困局與聯盟約束：高市的第一道戰線

自民黨在2025年的政治版圖中，雖仍是第一大黨，但在國會已不具絕對多數。要成為首相，高市必須獲得眾議院過半數支持，這意味著她需要與聯盟夥伴—公明黨繼續合作，甚至尋求國民民主黨的策略協商。

然而，公明黨背後的創價學會一向主張和平主義，反對強化軍備與修憲。這使高市的核心議程—包括防衛預算擴增、修改憲法第九條、建立「反擊能力」—都可能被迫暫緩。

她若要穩定政權，勢必在理想與現實之間妥協：

一方面，她需安撫黨內右派支持者的期待；另一方面，也必須顧及聯盟夥伴與中間選民的警覺。

這是她的第一場考驗—如何在不稀釋信念的前提下，維持政權的穩定性與政策的可執行性。

三、派閥政治的試煉：從「安倍遺產」到「高市時代」

高市的政治軌跡與安倍晉三密不可分。她出身於奈良，早年是媒體人，後成為安倍陣營的保守派代表人物。她的政治風格延續了安倍的「國家正常化」理念：強化國防、維護皇室傳統、抵抗左派輿論。然而，安倍之後的自民黨派系格局已經碎裂—清和會勢力不再集中、麻生派與岸田派各懷心機、竹下派與茂木派則在觀望。

因此，高市雖以黨員與地方保守力量勝出，但要真正控制中央政權，她仍需整合各派資源、調整內閣人事布局。

她若僅依靠「安倍遺產」難以立足，唯有建立屬於自己的「高市時代」，重新界定自民黨的權力版圖，才能避免成為短命政權的過渡人物。

這一點，與2006年的安倍初登板、2012年再起形成鮮明對比—若高市無法在一年內展現施政成果，她可能被黨內「再調整」取代。

四、外交與安全：她的強項，亦是最危險的戰場

在政策層面，高市早苗主張「防衛自主化」，強調「與美同盟」但不願成為附庸。她推動的三大安全理念包括：

提升國防預算至GDP2%以上；建立「反擊能力」（Counter-Strike Capability）；加強台日安保與印太戰略合作。

她是自民黨內最早公開表示「台灣有事即日本有事」的政治人物之一，立場明確、態度堅定。這讓她在華府獲得一定好感，但也使北京迅速提高警覺。

高市早苗主張「防衛自主化」，強調加強台日安保與印太戰略合作。圖為日本海上自衛隊的兩艘艦艇——伊勢號和鈴波號驅逐艦。（美聯社檔案照）

若高市成為首相，日本的對中政策勢必更為強硬，區域緊張將上升；同時，她若能成功與美國、澳洲、印度進一步深化安全合作，也可能使日本在印太秩序中獲得更高戰略地位。

然而，這條路充滿風險。日本經濟仍處於通縮陰影、少子高齡化與債務危機壓力下，若外交政策過於強硬，導致能源與貿易受阻，民意很可能反噬。高市必須在安全自主與經濟穩定間取得微妙平衡。

五、性別政治的兩面刃：突破與懸崖

高市的當選被視為日本女性政治代表性的重要里程碑，但同時也可能落入所謂的「玻璃懸崖效應」（Glass Cliff）。

在政治與經濟危機時，女性領袖常被推上舞台，卻在局勢惡化時成為替罪羊。梅伊在脫歐談判中、朴槿惠在醜聞爆發時，皆是前車之鑑。

高市若在短期內無法展現明顯施政成果，媒體與保守派內部都可能質疑「女性是否適合領導日本」。因此，她的挑戰不只是政治，也是一場文化戰。

若她能在任期初期以「專業＋決斷」形象化解危機，並展現一至兩項具體改革成果（例如能源轉型、國防組織重整），她不僅能打破性別偏見，也可能重新定義「日本式保守主義」的新樣貌。

六、前景推演：三種可能的未來

樂觀情境：

高市成功整合自民、公明兩黨，在國會取得首相指名，並以外交突破凝聚民意。她推動有限修憲、國防自主與科技投資，使日本成為「亞洲民主安全樞紐」。

中性情境：

她雖當上首相，但受制於聯盟與黨內掣肘，政策被稀釋，任期中規中矩，最終成為短期過渡領袖。

悲觀情境：

政局不穩、民調低迷、經濟停滯導致政權崩解。她可能被視為「象徵性首相」，為自民黨的派系重組鋪路。

七、結語：高市的挑戰，其實是日本的試煉

高市早苗的出現，不只是個人命運的轉折，更是一面鏡子—映照出日本政治的矛盾：既渴望改革，又畏懼變動；既要安全保障，又害怕對抗風險。

她若成功，日本將迎來一個象徵「決斷、改革與自信」的新時代；若失敗，將印證日本政治的老病——派閥內耗、領袖短命與妥協主義。

無論結局如何，高市的挑戰，已使日本重新思考：誰來帶領這個老化的國家，在全球秩序重組的浪潮中找到自己的位置？

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法