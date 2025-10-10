自由電子報
名家分享~周婉窈》10月10日是江國慶紀念日！

哪天我們才會有自己的國慶日？真正的國慶日，有我們自己的故事。哪天我們才可以不要再過不是孔子生日的教師節？有我們自己的教師節。哪天我們才會有真正的「光復節」？而非淪陷被置換為光復。
名家分享

名家分享

2025/10/10 19:00

◎ 周婉窈

今天10月10日是江國慶紀念日。

江國慶槍決前仍堅稱「人不是我殺的」，可是當時軍方偵、審人員沒人聽見他的聲音。 （資料照）江國慶槍決前仍堅稱「人不是我殺的」，可是當時軍方偵、審人員沒人聽見他的聲音。 （資料照）

10月10日也不是中華民國的生日喔，請看陳弱水這篇文章

我永遠記得江國慶的母親在台北地方法院門口陳情的樣子，那是我看過最苦的一個母親的臉。

江國慶母親為蒙冤兒子陳情。（資料照）江國慶母親為蒙冤兒子陳情。（資料照）

以下是4年前的臉書貼文，時間部分有作調整，放到這裡，以紀念江國慶和愛他的父母：
今天是江國慶的冥誕日，導致他28年前枉死的事件發生在1996～1997年！！

我上課常和學生說，你們都是1992年之後生的。1992年是台灣走向自由＆民主化的開始，所以你們是「後92之子」，「post-92 children」。

在自由民主化之後出生成長的少年家，要如何才能了解白恐時代的恐怖呢？真的不是很容易。歷史如果背下來就等於理解和感知，那真要謝天謝地。

然而，江國慶被刑求逼供、承認自己沒做的事、遭處決，卻發生在1996~1997年！！1992年的四年後。

這時候台灣已經自由民主化了，這告訴我們什麼？──在很多場域（如軍方）白色恐怖的機制還在，人世很難的地方也就在此；比如，今天KMT/ROC黨國的遺緒及其力道恐怕比我們想像的更巨大。別忘記，戰後台灣歷史的時間尺度很大，負面／暗黑事物動不動就40年、半世紀、一甲子。

少年家，你聽過江國慶（1975/10/10-1997/8/13）嗎？他因為生在ROC國慶日，父親給他取這個名字。他是父母非常疼愛的小孩，忠厚老實，沒能活過22歲。1997年8月13日他突然被帶去槍決，沒通知家人來見最後一面，非常沒人道且殘酷。他的父親非常激憤，到處申冤十多年後過世，沒能等到司法還兒子清白。他的母親繼續為他申冤，十多年前我在台北地方法院門口的記者會，看著江媽媽抱著他的遺像沈默站著，那是我看過最苦的一個母親的臉，一生難忘。

中華民國的生日是1月1日，10月10日是武昌武裝起事，袁世凱政府和臨時參議院覺得這一天很重要，在1912年9月28日把10月10日訂為「國慶日」。（取自貼文）中華民國的生日是1月1日，10月10日是武昌武裝起事，袁世凱政府和臨時參議院覺得這一天很重要，在1912年9月28日把10月10日訂為「國慶日」。（取自貼文）

哪天我們才會有自己的國慶日？真正的國慶日，有我們自己的故事。哪天我們才可以不要再過不是孔子生日的教師節？有我們自己的教師節。哪天我們才會有真正的「光復節」？而非淪陷被置換為光復。

（作者為歷史研究者）

本文經授權轉載自Chou Wan-yao 臉書

