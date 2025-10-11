自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》立院擋預算 台日情誼50年傳統險消失

這樣的重要外交平台，也不該因為政治角力而中斷。面對中國咄咄逼人的大外宣攻勢、台灣也應該積極向國際社會顯示存在感。期盼未來相關預算能獲得重視，讓這項珍貴的台日交流傳統持續下去。
矢板明夫

矢板明夫

2025/10/11 13:00

◎ 矢板明夫

在日本《產經新聞》上連續刊登了50年的介紹台灣的廣告——「雙十節特輯」，原本因預算遭立法院擋下，面臨被取消的危機。所幸，在外交部長林佳龍的號召下，多位台灣企業家慷慨解囊，讓這份代表台日情誼的廣告得以在2025年繼續刊登。

年年在日本《產經新聞》 刊登介紹台灣廣告

日前產經新聞登出了介紹台灣的廣告——「雙十節特輯」這兩版廣告。（取自貼文）日前產經新聞登出了介紹台灣的廣告——「雙十節特輯」這兩版廣告。（取自貼文）

今天，產經新聞登出了這兩版廣告。其內容和往年同樣豐富。有介紹台灣和日本的交流、台灣新成立體育部，以及和台灣經濟相關的文章等等，我想，一定有很多日本的讀者能夠透過這些報導，更加理解台灣、支持台灣。

非常高興這個長達50年的傳統，能夠得到延續。這不僅展現了台灣企業界的奉獻精神，也表達了台灣社會重視對外溝通的決心。

日前產經新聞登出了介紹台灣的廣告——「雙十節特輯」這兩版廣告。（取自貼文）日前產經新聞登出了介紹台灣的廣告——「雙十節特輯」這兩版廣告。（取自貼文）
日台斷交、航線中斷 產經新聞力挺台灣

「雙十節特輯」的傳統始於1975年。在日台斷交、航線中斷的年代，產經新聞力挺台灣，呼籲早日恢復航班。航線復飛後，台灣政府為了表示感謝，開始在該報刊登雙十節廣告，一直延續到去年。

當時，日本多數媒體因顧慮中國的反應，不願刊登來自台灣的官方廣告。產經新聞因此成為唯一窗口，不但讓在日台僑感到溫暖，也吸引許多日本讀者對台灣產生興趣。

此外，「雙十節特輯」也成為培養產經新聞「知台派」記者的重要平台。年輕記者為了完成報導，會深入採訪台灣駐日代表、親台議員與企業家，許多人因此對台灣產生了深厚的感情。

然而，長年刊登台灣廣告也讓產經新聞飽受來自中國的壓力，駐北京記者甚至因此被打壓。但即便如此，該報仍堅持理念，持續刊登雙十節廣告，成為台日友好不屈不撓的象徵。

不讓傳統中斷 今年外長號召、民間出資

在外長林佳龍號召下，多位企業家慷慨解囊，讓這份代表台日情誼的廣告得以在2025年繼續刊登。（資料照）在外長林佳龍號召下，多位企業家慷慨解囊，讓這份代表台日情誼的廣告得以在2025年繼續刊登。（資料照）

今年的廣告雖然來自民間出資，但是我認為，這種方式不可能持續很久。這樣的重要外交平台，也不該因為政治角力而中斷。面對中國咄咄逼人的大外宣攻勢、台灣也應該積極向國際社會顯示存在感。期盼未來相關預算能獲得重視，讓這項珍貴的台日交流傳統持續下去。

#矢板明夫

（作者為日裔台籍新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書