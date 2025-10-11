矢板明夫觀點》立院擋預算 台日情誼50年傳統險消失

這樣的重要外交平台，也不該因為政治角力而中斷。面對中國咄咄逼人的大外宣攻勢、台灣也應該積極向國際社會顯示存在感。期盼未來相關預算能獲得重視，讓這項珍貴的台日交流傳統持續下去。

◎ 矢板明夫

在日本《產經新聞》上連續刊登了50年的介紹台灣的廣告——「雙十節特輯」，原本因預算遭立法院擋下，面臨被取消的危機。所幸，在外交部長林佳龍的號召下，多位台灣企業家慷慨解囊，讓這份代表台日情誼的廣告得以在2025年繼續刊登。

年年在日本《產經新聞》 刊登介紹台灣廣告

日前產經新聞登出了介紹台灣的廣告——「雙十節特輯」這兩版廣告。（取自貼文）

今天，產經新聞登出了這兩版廣告。其內容和往年同樣豐富。有介紹台灣和日本的交流、台灣新成立體育部，以及和台灣經濟相關的文章等等，我想，一定有很多日本的讀者能夠透過這些報導，更加理解台灣、支持台灣。

非常高興這個長達50年的傳統，能夠得到延續。這不僅展現了台灣企業界的奉獻精神，也表達了台灣社會重視對外溝通的決心。

日台斷交、航線中斷 產經新聞力挺台灣

「雙十節特輯」的傳統始於1975年。在日台斷交、航線中斷的年代，產經新聞力挺台灣，呼籲早日恢復航班。航線復飛後，台灣政府為了表示感謝，開始在該報刊登雙十節廣告，一直延續到去年。

當時，日本多數媒體因顧慮中國的反應，不願刊登來自台灣的官方廣告。產經新聞因此成為唯一窗口，不但讓在日台僑感到溫暖，也吸引許多日本讀者對台灣產生興趣。

此外，「雙十節特輯」也成為培養產經新聞「知台派」記者的重要平台。年輕記者為了完成報導，會深入採訪台灣駐日代表、親台議員與企業家，許多人因此對台灣產生了深厚的感情。

然而，長年刊登台灣廣告也讓產經新聞飽受來自中國的壓力，駐北京記者甚至因此被打壓。但即便如此，該報仍堅持理念，持續刊登雙十節廣告，成為台日友好不屈不撓的象徵。

不讓傳統中斷 今年外長號召、民間出資

在外長林佳龍號召下，多位企業家慷慨解囊，讓這份代表台日情誼的廣告得以在2025年繼續刊登。（資料照）

今年的廣告雖然來自民間出資，但是我認為，這種方式不可能持續很久。這樣的重要外交平台，也不該因為政治角力而中斷。面對中國咄咄逼人的大外宣攻勢、台灣也應該積極向國際社會顯示存在感。期盼未來相關預算能獲得重視，讓這項珍貴的台日交流傳統持續下去。

（作者為日裔台籍新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

