自由開講》3位大法官聲明的應有之義

◎ 姚孟昌

仔細拜讀大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美3人所發表之聲明，筆者認為該聲明相當完整，立論也非無所本。讀者若能根據違憲審查機制之目的以及憲法保障司法獨立與人民權利救濟請求權之精神，妥予理解，自可看出其應有之義。

大法官楊惠欽（如圖）、蔡宗珍、朱富美3人聯合聲明指出，大法官行使職權合法組織門檻是10人，不應參與違法評議與判決。（資料照）

就3名大法官聲明原文，筆者嘗試理解如下：

1、大法官依法組成憲法法庭，正常行使憲法職權，為吾等與國人殷切之期盼。

2、立法院與大法官同為憲政機關，皆負有《憲法》忠誠義務，必須恪遵《憲法》，守護《憲法》秩序，不得自外於《憲法》，亦不得以違憲方式自我擴權，恣意行使職權。

3、基於守護憲法之義務，大法官須遵守憲法、歷來大法官解釋所建立之憲政原則，依照《憲法訴訟法》規定行使職權。

《憲法》明定司法院設大法官15人，由總統提名，經立法院同意任命；司法院之組織，應以法律定之。 《憲法訴訟法》為立法院依《憲法》委託，就大法官行使《憲法》職權相關事項所為之法律規定。大法官組成憲法法庭後，依法定程序作成判決。

4、立法院新修正《憲法訴訟法》第三十條第2項前段明定：「前項參與評議之大法官人數不得低於10人」，大法官行使職權的合法組織門檻是10人。該規定於總統公布時，也為立法院民進黨黨團聲請釋憲并暫時處分。憲法法庭前於5月12日舉辦公開說明會，嗣後經依憲法訴訟法第32條第2項規定評議，已於5月14日經大法官過半數同意受理。

惟因立法院遲遲未能通過總統提名之大法官人選，現有大法官人數低於做成評議之門檻。若必須遵照有違憲疑義之新修正《憲法訴訟法》第三十條第2項前段規定，大法官勢必無法組成合法之憲法法庭，也不得對已受理案件進行評議。

然而，現今憲法法庭組織以及所為評議是否因此違法？

依照憲法設立違憲審查機制之目的，此一憲政爭議猶待憲法法庭釐清。大法官基於守護憲法之義務，不應受有違憲疑義之新修正之《憲法訴訟法》第2項前段規定所限制，應根據修正前之規定進行評議並做出判決。

憲法法庭對於已經受理之聲請，應積極透過憲法解釋方式，尋求突破大法官人數不足所致運作困境之可能。（資料照）

現任大法官雖僅有8位，吾等仍應在守憲之前提下，依據憲法權力分立制衡原理與司法獨立之精神，竭力維護憲政秩序正常運作並確實保障人民之憲法救濟請求權。憲法法庭對於已經受理之聲請，應積極透過憲法解釋方式，尋求突破大法官人數不足所致運作困境之可能。

大法官之憲政職權不應為政治僵局所困。吾輩自當不計個人毀譽，而以維護憲政秩序正常運作為優先。

5、憲法法庭正常運作，乃吾等所至盼，期於合憲之前提下，竭盡全力促成憲法法庭運作，積極釐清憲政爭議，以維護自由民主憲政秩序！

如此的理解，當比原聲明更能符合憲政精神與大法官們應有之職志！

（作者為大學教師）

