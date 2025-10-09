林修民 半導體看天下》中國正透過非法手段 盜取台美韓半導體晶片

事實上，不管華為自家建造的昇騰 910B 或是910C，都是透過許多非法手段獲取台美韓半導體的製造服務或是記憶體晶片。

◎ 林修民

9月16日，中國官央視報導「國產卡與NV卡重要參數對比」圖表，內容顯示阿里巴巴旗下IC設計公司「平頭哥」（T-Head）開發的AI晶片PPU，其效能可以與輝達H20媲美。H20是根據美國出口規則為中國市場製造的處理器。

中媒報導，輝達中國特供版晶片，面臨中國對手激烈競爭。（路透檔案照）

而華為常務董事兼華為雲首席執行官張安平也表示，在最新雲端部署中，華為以昇騰架構實現單卡在50毫秒時延下每秒生成約2,400個token，並稱整體生產效率可達輝達H20的三倍。

事實上，不管華為自家建造的昇騰 910B 或是910C，都是透過許多非法手段獲取台美韓半導體的製造服務或是記憶體晶片。

《彭博》報導，根據加拿大半導體研究機構 TechInsights 公布報告顯示在拆解華為昇騰 910C後，發現有台積電製造的裸晶（die）、三星與 SK 海力士生產的第二代延伸版高頻寬記憶體（HBM2E），其雖屬於較舊一代技術，仍顯示華為在高階記憶體部分須倚重海外供應鏈。

拆解華為昇騰910C後，發現有台積電製造的裸晶（die）、三星與 SK海力士生產的第二代延伸版高頻寬記憶體（HBM2E）。示意圖。（彭博檔案照）

TechInsights 表示，在兩個不同來源的華為昇騰 910C 晶片樣本中，都觀察到台積電製造的裸晶與三星、SK 海力士HBM共存的情況。針對拆解結果，台積電的一份聲明指出，TechInsights 最近調查的昇騰 910C ，所使用的裸晶已在2024年10月後停止生產與出貨，台積電也在2020年9月中旬之後就停止直接供貨給華為，台積電強調，公司始終嚴格遵守所有出口管制與相關法規。

根據 TechInsights 公布的報告，昇騰 910C是使用兩顆910B所組成，網上推測未來的昇騰910D會用4顆昇騰910B組成。而組成上述的昇騰910 B/C/D都是之前透過白手套詐騙台積電取的的台積電7奈米製程。

有趣的是，我們可以觀察到中國廠商所放出的AI晶片效能其實都故意忽略影響記憶體的規格影響，並沒有揭露是否使用HBM，以及HBM是哪裡來的。

中國廠商所放出的AI晶片效能其實都故意忽略影響記憶體的規格影響。示意圖。（路透檔案照）

因此、中國還是有許多非法的手段可以透過轉運來規避美日韓的出口管制，的確是值得自由法治國家陣營的注意。

（作者為科技專欄作家）

