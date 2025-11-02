自由開講 》謊言貫穿的統戰 識破中共對台滲透真相

◎ 蕭錫惠

謊言，是中共統一戰線的靈魂。它不只是話術，更是一整套滲透策略的起點與包裝。

從經濟制裁、媒體收編，到社群謠言、色誘陷阱，謊言始終在背後支撐，將統戰偽裝成交流，將滲透包裝成合作，將壓迫粉飾為善意。

在鳳梨釋迦、石斑魚等農漁產品受限之後，中國又以發現有害生物大洋臀紋粉蚧為由，暫停台灣芒果輸入。（資料照）

謊言一：犧牲人民的謊言

當中國以「檢疫不合格」為由封殺台灣鳳梨、石斑魚或芒果時，謊言是「食品安全」，真相卻是政治打壓。中共的意圖不是保護消費者，而是利用台灣農漁民的生計來製造內部不滿，逼迫社會對民主制度失去信心。謊言包裝成技術理由，實際卻是赤裸裸的統戰手段。

謊言二：媒體與話語的謊言

台灣部分媒體長期依賴中國市場，於是「自我審查」成為常態。新聞報導避談中共暴行，卻大幅渲染所謂「兩岸和平紅利」。這就是謊言的力量：在螢幕上，它偽裝成新聞；在現實裡，它卻是對民主的腐蝕。更嚴重的是社群平台上紅色網軍的謠言攻勢，將謊言製造成「輿論共識」，讓人民懷疑自己所信任的資訊來源。

謊言三：經濟與宗教的謊言

「兩岸交流、共同繁榮」聽起來冠冕堂皇，但真相是以經濟依賴作為鎖鏈。台灣地方宮廟接受中共資助，舉辦「和平祈福」活動，看似宗教盛會，實際卻是把信仰淪為統戰舞台。謊言被披上宗教外衣，信眾在不知不覺中被導向「兩岸一家親」的政治結論。

謊言四：美色與人性的謊言

最隱晦卻致命的，是「美人計」與「男色計」。台灣多次傳出軍官或基層官員與中國女子交往後洩密的案例，表面是戀情，實際卻是陷阱。當謊言化身成愛情與承諾，被害人往往羞於揭露，反而落入勒索。這些「甜蜜的謊言」最終換來的是軍事機密外洩與國家安全的破口。

民主如何戳破謊言

面對層層謊言，台灣的對策必須是三道防線：

揭露謊言：建立事實查核與媒體素養教育，讓謊言無法長期隱匿。

陸委會強調，面對中共推陳出新的大外宣手段，國人應提升對中共認知作戰的識讀能力，避免落入中共統戰陷阱。（擷取自陸委會臉書）

防堵謊言：強化政治獻金透明化、學術資金審查，避免經濟與文化成為假交流的掩護。

抵抗謊言：支持獨立新聞，培養公民的判斷力，讓社會在謊言攻勢下仍能守住真相。

謊言是中共最便宜、卻最致命的武器。它可以讓農民的辛苦付出瞬間化為政治籌碼，可以讓媒體變成傳聲筒，可以讓信仰成為統戰平台，更可以讓愛情變成情報陷阱。唯有拆穿謊言，民主才不會被假話拖入深淵。

（作者為自由撰稿人）

