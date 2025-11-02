自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講 》謊言貫穿的統戰 識破中共對台滲透真相

2025/11/02 19:00

◎ 蕭錫惠

謊言，是中共統一戰線的靈魂。它不只是話術，更是一整套滲透策略的起點與包裝。

從經濟制裁、媒體收編，到社群謠言、色誘陷阱，謊言始終在背後支撐，將統戰偽裝成交流，將滲透包裝成合作，將壓迫粉飾為善意

在鳳梨釋迦、石斑魚等農漁產品受限之後，中國又以發現有害生物大洋臀紋粉蚧為由，暫停台灣芒果輸入。（資料照）在鳳梨釋迦、石斑魚等農漁產品受限之後，中國又以發現有害生物大洋臀紋粉蚧為由，暫停台灣芒果輸入。（資料照）

謊言一：犧牲人民的謊言

當中國以「檢疫不合格」為由封殺台灣鳳梨、石斑魚或芒果時，謊言是「食品安全」，真相卻是政治打壓。中共的意圖不是保護消費者，而是利用台灣農漁民的生計來製造內部不滿，逼迫社會對民主制度失去信心。謊言包裝成技術理由，實際卻是赤裸裸的統戰手段。

謊言二：媒體與話語的謊言

台灣部分媒體長期依賴中國市場，於是「自我審查」成為常態。新聞報導避談中共暴行，卻大幅渲染所謂「兩岸和平紅利」。這就是謊言的力量：在螢幕上，它偽裝成新聞；在現實裡，它卻是對民主的腐蝕。更嚴重的是社群平台上紅色網軍的謠言攻勢，將謊言製造成「輿論共識」，讓人民懷疑自己所信任的資訊來源。

謊言三：經濟與宗教的謊言

「兩岸交流、共同繁榮」聽起來冠冕堂皇，但真相是以經濟依賴作為鎖鏈。台灣地方宮廟接受中共資助，舉辦「和平祈福」活動，看似宗教盛會，實際卻是把信仰淪為統戰舞台。謊言被披上宗教外衣，信眾在不知不覺中被導向「兩岸一家親」的政治結論。

謊言四：美色與人性的謊言

最隱晦卻致命的，是「美人計」與「男色計」。台灣多次傳出軍官或基層官員與中國女子交往後洩密的案例，表面是戀情，實際卻是陷阱。當謊言化身成愛情與承諾，被害人往往羞於揭露，反而落入勒索。這些「甜蜜的謊言」最終換來的是軍事機密外洩與國家安全的破口

民主如何戳破謊言

面對層層謊言，台灣的對策必須是三道防線：

揭露謊言建立事實查核與媒體素養教育，讓謊言無法長期隱匿。

陸委會強調，面對中共推陳出新的大外宣手段，國人應提升對中共認知作戰的識讀能力，避免落入中共統戰陷阱。（擷取自陸委會臉書） 陸委會強調，面對中共推陳出新的大外宣手段，國人應提升對中共認知作戰的識讀能力，避免落入中共統戰陷阱。（擷取自陸委會臉書）

防堵謊言強化政治獻金透明化、學術資金審查，避免經濟與文化成為假交流的掩護。

抵抗謊言支持獨立新聞，培養公民的判斷力，讓社會在謊言攻勢下仍能守住真相。

謊言是中共最便宜、卻最致命的武器。它可以讓農民的辛苦付出瞬間化為政治籌碼，可以讓媒體變成傳聲筒，可以讓信仰成為統戰平台，更可以讓愛情變成情報陷阱。唯有拆穿謊言，民主才不會被假話拖入深淵。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書