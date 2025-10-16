自由開講》先「糗了」才有後面的「成了」 賴總統民調止跌回升

◎ 張天泰



《美麗島電子報》在9月26日公布的最新的「9月國政民調」顯示，先前聲望如「西北雨直直落」的總統賴清德，在信任度及滿意度方面似有止跌回升的跡象。我很早提醒賴政府現在需聚焦台灣民生經濟，對其低迷民調支持率也能提高。

先「糗了」才有後面的「成了」。

大學時代隔壁班男同學們，喜歡以幽默歡樂方式 重複說「糗了」，笑成一團。

治理國家、做學問、談戀愛、展事業不要怕糗，要先「糗了」才有後面的「成了」。



其實，周星馳名字是有文學典故，是來自《滕王閣序》之「雄州霧列，俊采星馳」。

而電影導演周星馳善用「糗了」元素 ，敘說日常小人物的故事，例如《長江七號》中「我們雖然窮，但是不能說謊」，窮困真糗，但同時展現了即使貧窮也不能喪失良知和原則的人生觀。



在《少林足球》周星馳為了鼓勵趙薇做人要有自信，先帶他到百貨公司看名貴衣服，不斷以「你對我多重要，你知道嗎？」、「你是最好的，你知道嗎？」激勵彎腰駝背、披頭散髮的趙薇。並給「你喜歡什麼趕快告訴我，我很快就可以送給你！」的豪氣承諾….沒想到下一秒就被清潔人員打斷「你答應我幫我洗地清潔，我才答應你帶妹子來百貨公司威風」…周星馳真糗。

然而，小人物透過堅持努力可以得到逆轉勝，《少林足球》、《功夫》的周星馳，都是在平凡的基礎上，透過不懈的努力和對夢想的追求，最終獲得成功，體現了「天下無難事，只怕有心人」的精神。即使在困境中，周星馳也常常展現出一種樂觀的精神，他們在逆境中不放棄希望，這也是周星馳電影傳達的一種積極的人生哲學和行動態度。

《少林足球》的周星馳，透過不懈的努力和對夢想的追求，最終獲得成功。（資料照，星島日報提供）

先「糗了」才有後面的「成了」！接下來是賴政府能打逆風球，台美關稅談判15%稅率+免疊加是第一關。

（作者為教育博士、政治工作者）

