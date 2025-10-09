自由電子報
名家分享~王臻明》我福八衛星啟運 未來一天可通過目標3次

台灣自製的福衛八號衛星，已經啟運，準備運往美國發射。福衛八號還特別命名為齊柏林衛星，以紀念導演齊伯林，他生前所拍攝的紀錄片「看見台灣」，從空中記錄了台灣這塊土地，曾引起社會的廣大迴響。而從福衛八號命名為齊柏林衛星，也可以猜出福衛八號的用途。
2025/10/09 10:00

◎王臻明

昨天（10/7）有個不太引人注意的新聞，台灣自製的福衛八號衛星，已經啟運，準備運往美國發射。福衛八號還特別命名為齊柏林衛星，以紀念導演齊伯林，他生前所拍攝的紀錄片「看見台灣」，從空中記錄了台灣這塊土地，曾引起社會的廣大迴響。而從福衛八號命名為齊柏林衛星，也可以猜出福衛八號的用途

福爾摩沙八號衛星首顆由總統賴清德命名為「齊柏林衛星」，10月7日正式起運，未來升空遙測，守望台灣。（資料照）福爾摩沙八號衛星首顆由總統賴清德命名為「齊柏林衛星」，10月7日正式起運，未來升空遙測，守望台灣。（資料照）

特別命名齊柏林衛星 可知用途
.
台灣擁有的第一顆太空遙測衛星是福衛二號，當時的新聞都特別強調，福衛二號是首顆台灣完全擁有控制權的影像衛星，聽起來沒有毛病，但你反過來想，台灣以前是不是曾擁有部份控制權的間諜衛星。的確是如此沒錯，以前在地球的另一側有個國家，四面都是敵人，因此軍事科技很發達，但他們需要拍的地方，只有他們那一個區域，所以當間諜衛星繞到地球另一側，就可以租給台灣，讓台灣幫忙出錢，這個合作計畫還持續了很多年

齊柏林衛星起運，要前往美國NASA基地發射升空。（資料照）齊柏林衛星起運，要前往美國NASA基地發射升空。（資料照） .不過福衛二號的解析度並不高。黑白影像是2公尺，彩色影像是8公尺，遠遠達不到軍事用途的標準，因此福衛二號的主要工作是國土資源的監測與管理。但是在自由亞洲電台一篇「福衛五號有不能說的秘密」的報導中曾透露，北韓在2006年進行核武試爆時，福衛二號是第一個找到試爆基地的影像衛星。我猜原因是台灣的衛星一直拍同一個地區，因為台灣的威脅是誰，你知我知，所以累積大量東北亞的影像，有足夠的資料，就算解析度比較差，也能找出不斷擴建的可疑基地

國家太空中心主任吳宗信（右）與福衛八號主持人劉小菁（右二）參與齊柏林衛星起運典禮，並說明未來衛星任務。（資料照）國家太空中心主任吳宗信（右）與福衛八號主持人劉小菁（右二）參與齊柏林衛星起運典禮，並說明未來衛星任務。（資料照）.
福衛二號讓台灣累積了控制影像衛星的能力，在功成身退後，台灣規劃發射福衛五號來接替。福衛五號的創舉是整顆衛星都是台灣所設計的，不過很多零件還是得使用外國產品，但最重要的鏡頭，則是台灣自己研發的。但也因此繳了很多學費，福衛五號發射後，鏡頭有一度無法正常運作，後來經過後製軟體的修正，才能讓福衛五號達到當初預設的解析度，黑白影像2公尺，彩色影像4公尺。但福衛五號的最大問題是兩天才能經過台灣上空一次，因此沒有辦法獲得比較即時的影像。

自製率達84% 影像解析大提升
.
那只有一顆不夠，你有想過多發射幾顆嗎？？準備接替福衛五號的福衛八號，其實不是一顆衛星，而是由八顆衛星所組成，自製率已達84%。其中六顆可以拍攝彩色影像，解析度1公尺，另外二顆可以拍攝黑白影像，解析度在1公尺以內，還號稱可以利用後製軟體的修正，讓解析度變的更好，但到底性能如何，太空中心並沒有公布。如果未來這八顆都成功發射，進入預定軌道，那未來一天之內，福衛八號可以經過目標上空三次，讓台灣取得更即時的影像資料

「福衛八號」計畫中的第1個衛星FS-8A已通過運送前審查，運往美國發射升空。（資料照，國家太空中心提供）「福衛八號」計畫中的第1個衛星FS-8A已通過運送前審查，運往美國發射升空。（資料照，國家太空中心提供）

（作者為軍事作家）

本文經授權轉載自王臻明臉書

