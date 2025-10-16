自由電子報
自由開講》關稅談判重理性務實 別忘行銷台灣軟實力

2025/10/16 13:30

◎ 施恩吾

美國總統川普團隊多次召見產業龍頭到白宮商討經貿戰略，包含輝達的黃仁勳、蘋果的庫克等；也一起去英國、中東爭取晶片、手機、主權AI訂單。人均GDP全球第十二、股票總市值全球第八、半導體供應鏈全球領銜的台灣，賴總統能帶團隊出國談關稅、搶訂單？也能像地緣經貿競爭者的日韓、印度由首相、總統、總理率團赴美談判？這是關於台灣主權未定位論且被中共打壓的長期現實無奈！也代表台灣民意的在野黨不願面對，還一味唱衰台灣談判代表團、能源農漁產品採購團；缺乏專業理性問政的民代更令選民無奈！

美國財經媒體報導，輝達執行長黃仁勳（右）多次前往白宮與美國總統川普（左）會面。圖為兩人今年4月會晤畫面。（路透檔案照）美國財經媒體報導，輝達執行長黃仁勳（右）多次前往白宮與美國總統川普（左）會面。圖為兩人今年4月會晤畫面。（路透檔案照）

與農業部相關的台美談判背後事實上有個根據：台灣是否符合可比較（Comparability）的聯邦標準，如商務部國家海洋與大氣總署（NOAA）的漁業永續與社會責任標準，讓美國和他國的漁民在類似環保和監管下補撈買賣；這是長期存在的海洋保育、而非源於今年關稅的議題。

台灣也不能忽略美國除了總統強勢談判，各部會官員愛國、講科學、求真確的態度和明文條規的談判籌碼！美方可陳述台灣外海白海豚生態未達保育標準，不符NOAA規範；有些捕撈漁船管理未達標，被美方公告不鼓勵購買，導致外銷曾占八九成的鬼頭刀漁民受衝擊多年，並非只因關稅調整。

政府多次到出口鬼頭刀的蘇澳宣導，措施之一是輔導全球最普及的「海洋管理委員會MSC」認證。MSC是針對海域經濟漁藏量、捕撈和產銷監管等永續海洋標準評定的標章；包含MSC等前幾大的永續海鮮全球產值近兩百億美元，這是台灣應更務實面對的認證市場經濟。

排灣族舞者組成的布拉瑞揚舞團，日前首度完成美國巡演備受好評。（資料照，衛武營提供）排灣族舞者組成的布拉瑞揚舞團，日前首度完成美國巡演備受好評。（資料照，衛武營提供）

期待朝野合力，務實投入更多採購和對外人才預算。除了經貿談判，據筆者了解，華府台灣代表處推廣台灣藝術文化的編制極小，文化外交經費長期不足；建議將經費更有效用到當地藝文策展專家、協力事半功倍，決策最適合目標觀眾的台灣藝術，行銷軟實力給美國人欣賞。

（作者為天使投資人、藝文策展人、評論人、台大經濟學博士班肄業）

