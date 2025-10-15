自由開講》從Surge AI看台灣政治：我們必須做對

◎蕭錫惠

從矽谷創業啟示 台灣的責任與選擇

美國仍是機會的國度。出生於佛州台灣移民家庭的陳爾東（Edwin Chen），憑著對數學與語言的熱愛，在矽谷創辦Surge AI，以 37歲之齡登上《富比世400》富豪榜，身價高達180億美元。

Edwin Chen在矽谷創辦Surge AI，以 37歲之齡登上《富比世400》富豪榜。（擷取自富比世「X」）

他的成功並非靠資本遊戲，而是堅持理念。拒絕創投資金，他靠現金流養活公司；他洞察AI的瓶頸不在算力，而在數據品質。他提出的使命宣言——「資料品質，決定抱負的上限」——其實也能給台灣政客重要的啟發。

請繼續往下閱讀...

第一，政策品質，決定國家高度。就像「垃圾進、垃圾出」會毀掉AI系統，若台灣政策只建立在短期民粹與選舉算計，就算花再多錢，也只會複製失敗。反之，以精準數據與長遠思維為基礎，改革才有成功的可能。

第二，人民經驗才是政策養分。海明威與卡蘿的非凡來自生命的洗禮。對政治而言，人民的生活經驗才是決策的基礎。青年低薪、長者醫療、農民氣候風險，這些比冷冰冰的KPI更有價值。政客若只看報表，而無法觸碰這些真實經驗，政策終將失靈。

第三，制度是人民的孩子。使命宣言提醒我們：機器是人類的孩子。同樣，政治制度是人民的孩子，是一代又一代決策的積累。政客應有長輩的責任感，留下健全的制度，而不是像短視父母，只留債務與腐敗給下一代。

第四，我們要什麼樣的台灣？Surge AI問：我們要的是隨意拼湊的AI，還是深度養成的智慧？台灣也該問：我們要的是靠口號、撒錢拼湊的政治，還是一個由人民智慧滋養、制度健全、充滿希望的民主？

Surge AI需要註冊會員，強調重視數據品質。（擷取自Surge AI網頁）

陳爾東的故事啟示我們：自由來自現金流，品質才是護城河，人機協作是未來。對台灣而言，真正的自由來自穩健財政，真正的護城河來自人民信任，未來的競爭力來自國家與公民的協作。

在中國威脅、世代不平等與氣候危機面前，台灣政客若繼續玩弄假象，將錯失歷史給予的最後機會。

這就是我們眼前的抉擇。我們必須做對。

（作者為自由撰稿人）

