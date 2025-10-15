自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從Surge AI看台灣政治：我們必須做對

2025/10/15 20:00

◎蕭錫惠

從矽谷創業啟示 台灣的責任與選擇

美國仍是機會的國度。出生於佛州台灣移民家庭的陳爾東（Edwin Chen），憑著對數學與語言的熱愛，在矽谷創辦Surge AI，以 37歲之齡登上《富比世400》富豪榜，身價高達180億美元

Edwin Chen在矽谷創辦Surge AI，以 37歲之齡登上《富比世400》富豪榜。（擷取自富比世「X」） Edwin Chen在矽谷創辦Surge AI，以 37歲之齡登上《富比世400》富豪榜。（擷取自富比世「X」）

他的成功並非靠資本遊戲，而是堅持理念。拒絕創投資金，他靠現金流養活公司；他洞察AI的瓶頸不在算力，而在數據品質。他提出的使命宣言——「資料品質，決定抱負的上限」——其實也能給台灣政客重要的啟發。

第一，政策品質，決定國家高度。就像「垃圾進、垃圾出」會毀掉AI系統，若台灣政策只建立在短期民粹與選舉算計，就算花再多錢，也只會複製失敗。反之，以精準數據與長遠思維為基礎，改革才有成功的可能

第二，人民經驗才是政策養分。海明威與卡蘿的非凡來自生命的洗禮。對政治而言，人民的生活經驗才是決策的基礎。青年低薪、長者醫療、農民氣候風險，這些比冷冰冰的KPI更有價值。政客若只看報表，而無法觸碰這些真實經驗，政策終將失靈。

第三，制度是人民的孩子。使命宣言提醒我們：機器是人類的孩子。同樣，政治制度是人民的孩子，是一代又一代決策的積累。政客應有長輩的責任感，留下健全的制度，而不是像短視父母，只留債務與腐敗給下一代。

第四，我們要什麼樣的台灣？Surge AI問：我們要的是隨意拼湊的AI，還是深度養成的智慧？台灣也該問：我們要的是靠口號、撒錢拼湊的政治，還是一個由人民智慧滋養、制度健全、充滿希望的民主

Surge AI需要註冊會員，強調重視數據品質。（擷取自Surge AI網頁）Surge AI需要註冊會員，強調重視數據品質。（擷取自Surge AI網頁）

陳爾東的故事啟示我們：自由來自現金流，品質才是護城河，人機協作是未來。對台灣而言，真正的自由來自穩健財政，真正的護城河來自人民信任，未來的競爭力來自國家與公民的協作。

在中國威脅、世代不平等與氣候危機面前，台灣政客若繼續玩弄假象，將錯失歷史給予的最後機會

這就是我們眼前的抉擇。我們必須做對。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書