自由開講》晶片反制南非打壓 台灣才不是軟柿子

◎ 史里

最近，南非政府決定將台灣駐當地的辦事處降等，並要求遷離首都普勒托利亞。這樣的舉動，顯然是配合中國的壓力，意圖在外交上孤立台灣。面對這種不合理的打壓，我國政府沒有再低聲下氣，而是出手反制，宣布對南非輸入的半導體產品實施出口管制，將晶片、記憶體、電晶體等47項貨品納入核准清單。

我國以「晶片外交」反制南非打壓奏效，示意圖。（路透檔案照）



這是一個明確的訊號：台灣不是沒有籌碼的弱者，而是全球供應鏈裡不可或缺的關鍵角色。

身為台灣人，我認為這是正確的一步。長久以來，我們太習慣低姿態，總希望以謙讓換取尊重，結果換來的卻往往是輕視與打壓。這一次，我們必須大聲告訴世界──台灣不是小國，我們有實力，也有勇氣。不管是科技、民主還是韌性，台灣都早已證明自己值得被看見。

當然，出口管制是強硬的手段，也會有風險。但在關鍵時刻，不強硬就等於被忽視。我寧願看到台灣展現姿態，也不要繼續忍氣吞聲。尊重從來不是別人賞賜的，而是要自己去爭取、去捍衛。

南非政府配合中國頻頻打壓我國主權，經濟部日前擬祭出半導體、晶片輸出管制，親中的南非政府向外交部傳達請求協商，同意協商我駐斐館處地位。（路透檔案照）

讓那些試圖打壓台灣的人明白：我們不會因為孤立而低頭，也不會因為威脅而退縮。我們要的只是最基本的尊重。如果這世界真要靠實力來換取尊重，那麼台灣，早就有資格站得挺直。

（作者為台南市市民）

