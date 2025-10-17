自由電子報
評論 > 投書

自由開講》中共操作「疑美論」 挑撥台灣社會

2025/10/17 15:00

◎ 張亞柔

中共最擅長的就是分化對手，如今，它把矛頭對準台美互信，透過認知戰拋出「疑美論」，不斷挑撥台灣社會：美國真的會挺台嗎？危機時會不會棄台？這些說法看似理性，其實都是北京設計的心理陷阱。

專家學者指出，中共目前就在操作「疑美論」，戰爭發生前也會利用抖音塑造台灣不值得援助，混淆國際視聽。（路透檔案照）專家學者指出，中共目前就在操作「疑美論」，戰爭發生前也會利用抖音塑造台灣不值得援助，混淆國際視聽。（路透檔案照）

每當台美之間出現摩擦或爭議，中共立刻放大炒作。軍售延宕，它說「美國把台灣當提款機」；華府政爭，它說「美國顧不上台灣」；國際戰爭，它又說「美國出賣盟友」。這些斷章取義、以偏概全的伎倆，目的就是讓台灣人對美國陷入不信任與不確定。

中共推動「疑美論」，不是為了討論國際現實，而是要讓台灣對民主盟友失去信心，最終動搖守護自由的意志。一旦台灣人民開始懷疑美國，內部便會出現分化，此時，中共便能坐收漁翁之利。這是一場資訊戰，也是一場心理戰。此外，北京不只靠官媒喊話，還大量操作網軍、假帳號在社群平台傳播「疑美」內容，讓台灣人民認為「美國靠不住」，事實上，這些論調往往是被刻意放大的假輿論。中共要台灣人懷疑美國，卻忘了自己專制獨裁、掏空人民、打壓自由，才是真正讓人不敢信任的根源。

自由開講》中共操作「疑美論」 挑撥台灣社會美國參議院外交委員會主席里契10月6日提出挺台法案，確保一旦中國動用武力侵台，美國能準備好打擊中國要害。（路透檔案照）

面對中共的攻勢，台灣政府應快速澄清假訊息，同時強化人民的媒體識讀能力，辨識「疑美」話術背後的政治圖謀。美國對台灣的支持，從軍售、外交到戰略合作，都是真正存在的事實，不容中共置啄。

（作者為自由業）

