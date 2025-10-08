名家分享~扛布者》從進口服飾品牌 看台灣的選擇

與其說台灣進的品項少，倒不如台灣進口商多數是為了多數消費者能接受的價格區間而精挑細選，所以呈現出來的品項老實說是蠻大同小異的。

◎ 扛布者-為紡織而活的男子

#台灣的選擇

.

前幾天在脆上看到一段很有趣的留言

.

說在台灣的品牌選項往往都比國外來得少，相較於國外很難挑，也很難買。雖說隱隱約約也有這樣的感覺，但在昨天（10/5）走了趟LaLaport後，有種不一樣的想法。

LaLaport台北南港店於今年3月開幕，吸引民眾前往。（資料照）.

與其說台灣進的品項少

.

倒不如台灣進口商多數是為了多數消費者能接受的價格區間而精挑細選，所以呈現出來的品項老實說是蠻大同小異的。

.

#好比說

.

GAP跟A&F這兩個品牌。

去GAP一趟就跟NET感覺差不多，會有一定的收穫。（取自貼文）.

其實這兩個品牌我今年五月也剛好有在多倫多的MALL有逛到，那時給我的印象就是一個非常【中低價】的品牌，甚至到A&F，店內陳設商品有些從中國挪貨的痕跡拆也不拆，【驗證合格證】的貼紙也都沒撕。

.

兩者的確選項是不少，也是有好貨

.

但蠻多都是做工不能說到精緻，且布料也是相對便宜的棉T、休閒褲、或者到非常一般的外套，給我感覺是【撿便宜】的好地方。GAP的店面會來更大一些，真要全部走完需要時間，但便宜的選擇就又更多一點。

.

我是當地人的話，要便宜、且有要試穿的需求，去GAP一趟就跟NET感覺差不多，會有一定的收穫。

.

#但是

.

台灣的A&F跟GAP

.

如果是用美加的呈現方式在台灣是不會有競爭力的，所以進口商的確是有認真挑過，把最好的一面所呈現出來，在台灣上架的商品，我個人覺得可以說是這兩個品牌的精華，A&F的棉T、帽T手感好且有修身效果

.

GAP的休閒款式布料手感也有一定的水準。

.

就連一般的休閒T也是屬於該品牌的中上選擇，算是一個去蕪存菁的過程，所呈現給消費者的印象就是一個【美式高品質】品牌的模樣。這點的確該給他們肯定。

.

#同理

.

我想也是其他品牌面對台灣市場，或者不同市場的反應。

台灣進口商多數是為了消費者能接受的價格區間而精挑細選商品。（取自貼文）.

昨天也在台灣UNIQLO看到有推出混CASHMARE的C系列發熱衣，但可能是普遍消費區間跟接受度的影響，所以相較於大阪是用一整個櫃位陳列，LaLaport是塞在門口的一個角落來販售。

.

而ZARA如果將海外所有品項都擺進台灣店面

.

那一來也會增加大量庫存，且有些高價品項或者特殊設計的更偏精品的款式在臺灣人的刻板印象中也不見得賣得出去，與其這樣，倒不如盡可能挑我們比較能習慣的產品來販售，會更有商業價值。

.

一些戶外登山品牌如MONTBELL也是同樣的路線。產品選擇的確是少了許多，但價格跟品項，大多都有一定的區間存在，很少有偏差值的出現。

.

#所以

.

與其說品項少，

.

倒不如就是我們市場的接受度範圍大概就在這邊，所以進口商自然也就不會想冒險，貴不能太貴，2500左右就是極限值的頂端，但也不能太便宜，如果將20塊美金的產品放進來，就無法與中國便宜電商做出區隔。

.

也因為這樣，

.

各個品牌即便有其不同的特色。但呈現出來的形狀卻有異曲同工之妙，這或許不是壞事，只是我們選擇的樣子而已。

.

#生活 #生活日常 #繼續努力 #扛布者

（作者為紡織業務）

本文經授權轉載自扛布者-為紡織而活的男子臉書

