自由開講》中共治下的「假」 香港如何自救

◎ 郭索

近期港府訂購冒牌水到港鐵工程使用冒牌磚，其實都不是單一事件，而是同一病灶的外顯症狀。公共工程本應是最嚴謹、最不容妥協的領域，卻因官僚體制的怠惰與投機，將誠信與品質拋諸腦後。當「價低者得」取代了完整評分制度，當承辦商深知驗收只盯緊鋼筋水泥而忽略其他細節時，冒牌貨便有了生存的空間。這並非單純的個案，而是制度設計被刻意掏空的結果。

港鐵東涌東站工程被爆料，疑用中國貨冒充外國貨。（資料照，擷取自港鐵官網）

事實上，這些「被拿走的基石」並非磚石鋼筋，而是社會最珍貴的信任與責任。官僚們為了規避承擔，把公共治理簡化成數字遊戲，只管報表好看，卻不問品質是否達標。如此一來，工程再宏偉，背後也不過是一座空殼。當制度被抽空到只剩「程序正當」，官僚就能用「不知情」推卸責任，卻讓整個香港陷入假貨橫行的泥淖。

這樣的掏空不僅體現在建設上，更延伸至各種「政策傾斜」。無論是假學歷、雙重學籍漏洞、無牌營運，抑或是冒牌貨橫行，無不是在彰顯一件事：香港的制度基石正在一塊塊被搬走。若再不警覺，這座城市不只會被劣質貨物淹沒，還會失去長久以來賴以立足的國際信譽與核心價值。

香港要自救，港府就必須先把制度基石放回去。（路透檔案照）



香港要自救，就必須先把這些基石放回去。嚴格的監管、透明的招標、對劣質行為的零容忍，才是確保城市能穩固屹立的根本。若繼續讓官僚以效率與低價為名，任由制度空心化，香港只會一步步墜落為「假貨天堂」。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

