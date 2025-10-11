自由電子報
自由開講》確保食安 基因編輯仍屬基因改造

2025/10/11 10:30

◎ 郭華仁

行政院長卓榮泰日前主持食品安全會報時指出：「基因編輯技術的相關風險與潛在影響不容忽視，政府將審慎評估並完善我國各項相關管理制度，以確保國人食用安全」。這番話點出了基因編輯技術的核心問題，可說是卓哉斯言。

行政院長卓榮泰表示基因編輯技術的相關風險與潛在影響不容忽視，圖為日前出席「第一屆食農教育大會」開幕典禮並致詞。（資料照）行政院長卓榮泰表示基因編輯技術的相關風險與潛在影響不容忽視，圖為日前出席「第一屆食農教育大會」開幕典禮並致詞。（資料照）

第一代基因改造以基因轉殖技術將外源基因導入作物，以培育具抗蟲、耐除草劑等特性的新品種為主，兩大特性幾乎囊括全部面積。大豆、玉米、棉花與油菜四大基改作物合計佔九成以上。迄今全球僅有27個國家種植基改作物，美洲地區就佔全球基改面積八成七。結果卻是除草劑用量上升，而害蟲已對殺蟲基改作物產生抗性，農民仍須使用殺蟲劑。事實證明，基改作物與增產並無顯著關聯，其好處只讓農藥與基改種子公司受益。故方濟各教宗亦在其《願祢受讚頌》通諭中批評基改農業危及南美小農的生計。

第二代基因改造採用基因編輯技術，直接修改作物自身基因。自2014年耐除草劑油菜問世以來，實際上市的作物仍屈指可數。然而在企業與學者的積極宣傳下，基因編輯被塑造成農業救星，也讓社會誤以為其與傳統育種無異、沒有健康風險、毋須監管。因之美國於2020年率先豁免部分基因編輯植物的管理，日本、澳洲、加拿大等國隨後跟進，都未要求標示

食藥署指出，美國的高油酸大豆油，透過抑制大豆合成飽和脂肪酸的基因，讓大豆油也能含有較高比例對人體較健康的不飽和脂肪酸；圖為示意圖。（資料照，圖取自photo AC）食藥署指出，美國的高油酸大豆油，透過抑制大豆合成飽和脂肪酸的基因，讓大豆油也能含有較高比例對人體較健康的不飽和脂肪酸；圖為示意圖。（資料照，圖取自photo AC）

然而近年多項科學研究顯示，基因編輯並非如宣稱般「精準」。預期外的基因變異仍頻繁出現，有時甚至夾帶外源基因。若未經嚴謹評估便上市，潛在健康風險依然存在。

卓院長強調，要完善我國基因編輯食品管理制度，正切中要害。事實上，我國《食品安全衛生管理法》對基因改造食品的規範已堪稱完備，對「基因改造」的定義涵蓋技術與成品兩層面。基因編輯無論在操作方法或成品上，皆符合此範疇。因此，只要將基因編輯視為基因改造，依現行制度進行審查、追蹤、追溯與標示管理，即能兼顧科技發展與食品安全，並保障消費者的知情選擇權。

（作者為台灣大學農藝學系名譽教授）

