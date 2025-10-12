自由開講》「打罵教育」已過去式 競爭力不是這樣來的

◎陳啟濃



新竹市民政處長施淑婷在參加祭孔大典致詞，竟然語出驚人的表示「打罵教育是台灣競爭力根基」。新竹市是高科技城市，居民有許多年輕科技新貴家長，市府官員作出這樣的宣示，倘使造成民眾的錯誤認知，會影響到教育的發展，因為科技的創新研發，跟老式的「打罵教育」，造成的教育影響力是格格不入，而且互相違背。

新竹市民政處長施淑婷在參加祭孔大典致詞，竟然語出驚人的表示「打罵教育是台灣競爭力根基」，引發議論。（資料照，取自施淑婷臉書）

「打罵教育」是父權社會的特徵，也是農業時代重視人力的反應。農業社會是屬於靜態社會，人際關係單純，社會結構固定，個人的發展主要靠家庭教育，所以家長「望子成龍」，常會用高壓的方式教養孩子。所謂的「棒下出孝子」，就是威嚇教育產生出的功效。

然而時代改變，教育的方式不再是制式化的學習，家庭與學校不是唯一的教育場所，透過科技化工具，個人可以透過自主學習，獲取社會生活需要的能力。所以家長、老師不再掌控教育的機會，知識平民化，帶動管教民主化。教育的重心也從傳統知識的學習，轉型為創新能力的養成，重視啟發學生學習的樂趣與發展的方向，培養社會變遷所需要的素養。

跨領域學科帶出創新課程，結合科技與創造力，引導學生動手實作、激發潛能、發揮所長。（資料照，教育部提供）

也就是學生的程度不只是靠教師來指導，孩子的發展不會受到家長的限制，因為民主化的教育有無限的可能。「打罵教育」會成為競爭力的殺手，因為這種恐嚇式，外來力量要求的教育，學生只是害怕懲罰而學習，只是為別人學習，無法激發出自發學習可以實現的無限潛能。

（作者為資深教育人員）

