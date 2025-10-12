自由開講》今天你AI了嗎？ 本土語教支老師的挑戰與展望

◎ 黃麗芬

在數位時代快速演進的今天，人工智慧（AI）正逐步走入教育現場。本土語教學支援老師（教支老師）肩負著語言保存與傳承的重要使命，但在實際教學中，仍面臨教材不足、資源分散、師資流動大等挑戰。如何善用 AI，成為老師們亟需思考的課題。

聯合大學所開發的客語AI機器人「阿知牯」，不僅可以陪聊天，還可以即時口譯做客語教學，撫摸頭部還會有臉紅的情緒。（資料照）

近年來，政府單位積極投入研發閩南語與客語的AI學習系統。其中，國立聯合大學智慧客家實驗室率先推出「客語AI共創平臺」，打造兩位虛擬角色——Talka阿知牯與Hani哈妮。阿知牯能進行華客語對譯及互動對話，幫助學習者提升口語能力；哈妮則專注客家文化知識，解答節慶、習俗等問題。兩者功能互補，既提供語言練習，也深化文化理解，讓教支老師在課堂上不再孤軍奮戰。

AI 的加入不是取代老師，而是重要助力。過去老師需花大量時間蒐集素材與設計教案，如今學生可透過阿知牯練習對話，老師則運用哈妮引導文化討論，提升效率，擴大課堂延伸空間。語音辨識、翻譯、語音合成與互動對話等功能，也讓學生能即時練習發音與理解，甚至為影片自動生成客語字幕，降低學習門檻。

然而，AI 工具仍需要教師專業引導，語言教學不只是「對話」，更著重在情感與文化的傳遞。老師的角色在於把AI資源轉化為適合學生的學習體驗，並結合在地情境，讓語言真正「活」起來。誠如張陳基教授承接羅肇錦教授「利用社會改變與教育推動來傳承客語」的觀點，並進一步指出：「利用AI來教客家話，說不定會比上一代人還更有機會傳承我們的客家話！」未來，隨著研發成果逐步開放，培訓教師熟悉工具並靈活運用，將是推動本土語教育的關鍵。

國立聯合大學智慧客家實驗室率先推出「客語AI共創平臺」，打造兩位虛擬角色——Talka阿知牯與Hani哈妮。（擷取自網路）

本土語言是族群記憶與文化認同的重要基石，而教支老師的努力與AI技術的加入，並不是二元對立，而是合作的新契機。當科技提供資源，教師賦予生命，語言才能在新世代延續下去。

「今天你AI了嗎？」這不只是個提問，更是一種呼籲：在挑戰與轉折之中，善用AI，與教支老師攜手，共同守護本土語言的未來。

（作者為客語教學支援老師）

