自由開講》缺少民主的南投名間焚化爐案

◎ 小小公務員

1名一輩子生活、工作在南投及埔里的居民認為，許淑華強硬在南投名間鄉設置焚化爐是錯誤的。（資料照）

我自分發到南投縣政府擔任公務員至今，歷經李朝卿、林明榛到許淑華縣長，根據我的觀察，許淑華縣長無論在行政能力、公關能力都遠遠勝過前兩任縣長，公共建設相較於過去無所作為似乎也逐漸有所進展，但我以一輩子生活、工作在南投及埔里的居民的身分認為，這次許縣長強硬在名間鄉設置焚化爐是錯誤的。

南投縣因為一直以來沒有焚化爐，導致垃圾問題嚴重，送到其他縣市協助焚化的垃圾也常常因為不合格導致被退貨，造成南投縣堆積垃圾越來越多，只要遇到垃圾無法去化情況，南投市南崗掩埋場就會隨著風向將惡臭傳播到住宅區，南投縣確實需要自己的焚化爐，但應事先與居民溝通，取得一定的共識，不應像台北市長蔣萬安一樣，為了政績不顧居民反對，強硬填平公車地下道及拆除圓環。

1990年左右，南投縣政府在沒有事先和居民溝通的情況下，設置了埔里愛蘭掩埋場，我從小生活在埔里就常聽說愛蘭掩埋場滲出水污染的疑慮，且影響著埔里筊白筍農及其他農民，對於居民而言，這突如其來的嫌惡設施可能是莫大的夢靨，如今名間鄉居民強烈反彈，縣府不但毫不退讓，還找大量警察阻擋居民抗議，是否縣府對於和人民溝通的理解仍停留在1990年代呢？

南投名間鄉茶農及環保團體到南投縣政府陳情，要求停止推動名間鄉蓋焚化爐的計畫。（資料照）

另外，對比2022年時垃圾處理方案，僅是預計綠能中心（垃圾轉化再生燃料棒）設置在竹山鎮遭居民強烈反彈，縣府就放棄計畫（林明榛縣長時期），如今名間鄉居民作何感想？並非指只要強烈反彈就放棄計劃是對的，重點是縣府如何展現與人民溝通的誠意，創造最大的公共利益和居民的認同。

面對現實，設置焚化爐要取得附近居民全數同意，幾乎是不可能的任務，然而台灣身為民主國家，民主的精神就在於人民參與、公開透明及利益平衡，要在名間設置焚化爐就應該事前和居民討論，明確揭露焚化爐可能帶來的PM2.5、重金屬等污染，清楚告訴居民，縣府如何防止這些污染影響其生活及茶農生計，並說明在名間鄉設置焚化爐對南投縣的利益得失及對居民的補償等，甚至未來研擬公開監測數據，讓居民參與監督機制，都有助於降低居民疑慮，並取得部分共識，溝通是很困難的任務，但這才是地方父母官應有的態度。

民主不是只要擁有選票就可以犧牲少數人民的權益，或許在民主的路上我們還有很長的學習之路要走。

（作者為公務員）

