自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》缺少民主的南投名間焚化爐案

2025/10/09 08:30

◎ 小小公務員

1名一輩子生活、工作在南投及埔里的居民認為，許淑華強硬在南投名間鄉設置焚化爐是錯誤的。（資料照）1名一輩子生活、工作在南投及埔里的居民認為，許淑華強硬在南投名間鄉設置焚化爐是錯誤的。（資料照）

我自分發到南投縣政府擔任公務員至今，歷經李朝卿、林明榛到許淑華縣長，根據我的觀察，許淑華縣長無論在行政能力、公關能力都遠遠勝過前兩任縣長，公共建設相較於過去無所作為似乎也逐漸有所進展，但我以一輩子生活、工作在南投及埔里的居民的身分認為，這次許縣長強硬在名間鄉設置焚化爐是錯誤的

南投縣因為一直以來沒有焚化爐，導致垃圾問題嚴重，送到其他縣市協助焚化的垃圾也常常因為不合格導致被退貨，造成南投縣堆積垃圾越來越多，只要遇到垃圾無法去化情況，南投市南崗掩埋場就會隨著風向將惡臭傳播到住宅區，南投縣確實需要自己的焚化爐，但應事先與居民溝通，取得一定的共識，不應像台北市長蔣萬安一樣，為了政績不顧居民反對，強硬填平公車地下道及拆除圓環

1990年左右，南投縣政府在沒有事先和居民溝通的情況下，設置了埔里愛蘭掩埋場，我從小生活在埔里就常聽說愛蘭掩埋場滲出水污染的疑慮，且影響著埔里筊白筍農及其他農民，對於居民而言，這突如其來的嫌惡設施可能是莫大的夢靨，如今名間鄉居民強烈反彈，縣府不但毫不退讓，還找大量警察阻擋居民抗議，是否縣府對於和人民溝通的理解仍停留在1990年代呢？

南投名間鄉茶農及環保團體到南投縣政府陳情，要求停止推動名間鄉蓋焚化爐的計畫。（資料照）南投名間鄉茶農及環保團體到南投縣政府陳情，要求停止推動名間鄉蓋焚化爐的計畫。（資料照）

另外，對比2022年時垃圾處理方案，僅是預計綠能中心（垃圾轉化再生燃料棒）設置在竹山鎮遭居民強烈反彈，縣府就放棄計畫（林明榛縣長時期），如今名間鄉居民作何感想？並非指只要強烈反彈就放棄計劃是對的，重點是縣府如何展現與人民溝通的誠意，創造最大的公共利益和居民的認同

面對現實，設置焚化爐要取得附近居民全數同意，幾乎是不可能的任務，然而台灣身為民主國家，民主的精神就在於人民參與、公開透明及利益平衡，要在名間設置焚化爐就應該事前和居民討論，明確揭露焚化爐可能帶來的PM2.5、重金屬等污染，清楚告訴居民，縣府如何防止這些污染影響其生活及茶農生計，並說明在名間鄉設置焚化爐對南投縣的利益得失及對居民的補償等，甚至未來研擬公開監測數據，讓居民參與監督機制，都有助於降低居民疑慮，並取得部分共識，溝通是很困難的任務，但這才是地方父母官應有的態度。

民主不是只要擁有選票就可以犧牲少數人民的權益，或許在民主的路上我們還有很長的學習之路要走。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書