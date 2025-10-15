自由開講》德國為鑑 注意潛伏在台灣的郭健

◎ 愚工

法媒《rfi》報導，德國檢方的指控，44歲的郭健（音譯）有德國國籍，自2002年起就已為中國情報機構工作。2019年至2024年他曾擔任歐洲議會議員、德國極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）重要成員馬克西米利安·克拉（Maximilian Krah）的議會助理。

檢方表示，郭健利用其在歐洲議會的職務之便，搜集了大量關於「議會內部觀點和決策」的資訊。據稱，他共向北京方面提供了超過500份檔案，其中一些屬於「特別敏感」。郭健還對在德國的中國異見人士與反對派進行監視，為此他曾在網上社媒偽裝成中國政府的批評者，以獲取異見人士的信任。他還被控為北京收集有關德國另類選擇黨政治人物的資訊：調查人員查獲了大量的中文檔案，包括涉及該黨領袖魏德爾私生活的細節。而魏德爾一直被視為中國問題專家。

請繼續往下閱讀...

此案幾個特點：

1.郭健潛伏期長達20年，甚至可能更長。

2.郭健偵蒐的資料，包括政治人物的私生活細節。

3.郭健還負責監視德國的中國異見人士與反對派。

4.郭健「假扮正義使者」，在網上社媒偽裝成中國政府的批評者，以獲取異見人士的信任，擔任「釣魚者」的工作。正是所謂的「人前手牽手，背後下毒手」的陰狠角色。

德國極右派議員克拉（Maximilian Krah）的前助理郭建，在德國德勒斯登法院出庭時，被警方上銬押解。（法新社檔案照）

黃國昌「假扮正義使者」無差別跟監政治對手的狗仔行為，近日成為輿論焦點；他偵蒐的標的包括柯文哲的私生活，這部分跟郭健偵蒐「德國另類選擇黨」領袖魏德爾「私生活的細節」如出一轍。

立委黃國昌涉及無差別跟監政治對手的狗仔行為，近日成為輿論焦點。（資料照） 黃國昌的國會辦公室主任是嫁到台灣的中國籍配偶。她前陣子指著陸委會的鼻子潑婦罵街似的陰狠形象比起其主子黃國昌的中國風毫不遜色。黃國昌及其助理所作所為很有郭健的影子，他倆是否就是中共潛伏在台灣的郭健，令人好奇！

（作者為從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法